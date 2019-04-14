Ким Чен Ын: власти Южной Кореи должны быть ответственны перед нацией

Высший руководитель товарищ Ким Чен Ын 12 апреля на 1-й сессии ВНС КНДР 14-го созыва выступил с политической речью «О социалистическом строительстве, внутренней и внешней политике правительства Республики на данном этапе». В ней он обратился к властям Южной Кореи с призывом занять конструктивную позицию в межкорейском диалоге. В частности он отметил:

"Думаю, что если южнокорейские власти поистине желают оздоровления межкорейских отношений, мира и объединения, то должны возвратиться в первоначальное желание поры Пханмучжомской встречи и Пхеньянской сентябрьской встречи и выполнить свою ответственность перед нацией путем верного выполнения межокрейских деклараций.





Южнокорейские власти не должны заглядывать и вперед, и назад, держа нос по ветру, и вести себя как бесцеремонный «арбитр» и «катализатор», торопясь с чрезмерно суетным вояжем, а должны в своем уме достойно поднять свой голос как один член нации, и стать заинтересованной стороной, защищающей интересы нации.





Для того, чтобы и в дальнейшем оживлять межкорейские отношения, следует сорвать происки внутренних и внешних антиобъединительных сил и сил нарушения мира – такова наша постоянная позиция".