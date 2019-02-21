Алена Аршинова: родные языки защищены в России законом!

Родные языки в России защищены в России законом, считает депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Алена Аршинова. В своем комментарии в социальных сетях по этому поводу она отметила следующее:

Сегодня Международный День родного языка. Установлен благодаря решению Генеральной конференции ЮНЕСКО и весь мир с 2000 года ежегодно 21 февраля отмечает важный для всех народов Земли День. В России представители 193 национальностей говорят на почти 300 языков и диалектов.

Сохранение и развитие языков народов России – это не только залог обеспечения гражданского единства, но и укрепления государственности.

Поэтому Конституция РФ прямо гарантирует право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Этому служит развитие многоязыкового образовательного пространства.





В школьном образовании задействованы 89 языков, из которых 30 в качестве языка обучения, а 59 как предмет изучения.

При этом обучающиеся и их законные представители имеют гарантированное Конституцией право на свободный выбор языка обучения и родного языка. В целях развития этого права на законодательном уровне и защиты прав обучающихся и их родителей на выбор родного языка мы приняли в июле прошлого года Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в РФ».

Этот закон гарантирует изучение родного языка по выбору обучающимися и их законными представителями из числа языков народов РФ и государственных языков республик. Мы его подготовили для восполнения в профильном Федеральном законе «Об образовании в РФ» пробела о возможности свободного выбора родных языков для изучения.



Работа над законом была очень непростой, много дискуссий было при его принятии, в Госдуме была образована специальная рабочая группа под руководством Вячеслав Никонов, которая нашла системные решения для развития родных языков. Ведь до сих пор так и не были подготовлены концепции изучения родных языков, методики преподавания, сами учебники, поскольку у регионов не хватало ресурсов для создания соответствующих учебников.

Недостаточно внимания уделяется качеству обучения профильных педагогов в вузах. Тема сохранения и развития культурного наследия народов РФ, включая родные языки, оказалась близка всем участникам Рабочей группы, которые признали, что сохранять и развивать родные языки необходимо не за счет административного давления, а за счет мотивации, причем как носителей, так и не носителей этих языков.



Поэтому одним из главных выработанных Рабочей группой предложений стало предложение о создании Фонда поддержки родных языков России за счет федерального бюджета, который может содействовать разработке образовательных программ, концепций и методик преподавания родных языков, а также качественных и главное лицензированных учебников.





Президент России Владимир Путин поддержал это предложение и в развитие принятого закона издал Указ от 26.10.2018 №611 «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации». Фонд сможет поддержать научные коллективы в решении этих задач.

Уже утверждены составы правления и попечительского совета Фонда, обеспечено финансирование Фонда, начиная с 2019 года за счет федерального бюджета. В принятом нами федеральном бюджете на 2019-2021 годы необходимые для работы Фонда средства предусмотрены.

Важно, что учредителями Фонда Президент определил два профильных федеральных органа исполнительной власти - Министерство просвещения РФ и Федеральное агентство по делам национальностей.



Мы, депутаты Госдумы, как участники рабочей группы по подготовке Федерального закона от 03.08. 2018 №317-ФЗ также готовы продолжить работу в этом направлении, теперь уже во взаимодействии с Фондом сохранения и изучения родных языков народов РФ и его учредителями для развития родных языков народов РФ.

Кстати, 15 января мы в Государственная Дума приняли Постановление, в котором обратили внимание на необходимость организации изучения родных языков из числа языков народов России, обеспечения соответствующих программ необходимым количеством средств обучения, включая учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы.



В связи с этим рекомендовали Министерству просвещения РФ обеспечить начиная с 2020 года ежегодную разработку примерных программ и учебно-методических комплектов для обучения на родных языках и для изучения родных языков не менее чем по 20 языкам народов Российской Федерации, организовав взаимодействие с Фондом поддержки сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

Мы продолжаем контролировать реализацию принятого закона, и когда Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ заработает в полной мере будем вести эту работу в тесном взаимодействии с Фондом.