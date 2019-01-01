Александр Руденко: предотвратим негативные сценарии для России!

Российские аналитики рассматривают различные сценарии для России. Предлагаем точку зрения эксперта, деятеля "Русского Собора" Александра Руденко:

В России построена система при которой крупные корпорации, сверхбогатые и чиновники ничего не платят. Вообще ничего.

Если свести данные их доходов на контрактах с государственным бюджетом и в их отраслях основного заработка, а рядом поставить столбик с затратами на уплату ими налогов и сборов вместе с другими их расходами, то они будут в плюсе.



И этот плюс постоянно откладывается и концентрируется у них. Все остальные либо в тени (практически не имеют дел с бюджетом в обоих направлениях или гастарбайтеры) и там особо тоже не сладко, потому что им рано или поздно придётся столкнуться с нетрудоспособностью и невыплатами или с законом.

Остальная часть - в нарастающем минусе, который пока ещё покрывается кредитами и случайными заработками. Именно эта часть является последним блоком реактора, который питает экономику.



Но то что экономический рост прекратился, нарастает миграция в центр, увеличивается количество неимущих, растут цены, а на периферии рвётся инфраструктура и другие сферы жизни, банки начали поднимать стоимость кредита, все это, говорит о том, что страна живет на последней фазе жизни этого реактора.



В какой-то момент, когда и кредиты не смогут покрывать минус в широких слоях, а концентрация и накопления капитала

у сверхбогатых остановят их доходы от этой системы, то мы увидим коллапс страны. Это время очень близко. Вряд ли мы пройдём 25-летний рубеж капитализма в России.



Новый майский указ Президента с нацпроектами и привлечение в них сверхбогатых, а также пенсионная реформа - это попытка отсрочить неизбежное через новое перераспределение, разжижение капитала сверхбогатых, перезапуска его и откладыванием основных расходов на будущие периоды, хотя бы до 2024 года.



Но эти меры (который придумал бухгалтерский ум Минфина) не устраняют систему и вообще могут не сработать. Например, некоторые олигархи отказались платить, другие на словах согласились, на деле массово пытаются спрятаться и уйти от этого. А пенсионная реформа вызвала массовое пассивное недовольство, хотя по замыслу Минфина не должна была, потому что это же ещё не скоро, не сразу.

Но бухгалтерия не учитывает психологию,эмоции, да и степень терпения, потому что Росстат врет и Минфину. Ну и внешнее давление нарастает.

Как будет коллапсировать страна, какой вероятен сценарий?





Первый этап - лавинообразное банкротство физических и юридических лиц. Люди лишаются работы и доходов.





Второй этап - кредитный кризис, переходящий мгновенно в банковский в регионах с перерастанием на федеральный уровень.





Третий этап - частые и распределенные по стране социально-экономические митинги по разным поводам, переходящие в массовые.





Четвёртый этап - нарастание масштабной миграции в города, особенно в Москву. Начало мощных городских конфликтов и выступлений. Попытка властей применить силу. Неудачная.





Пятый этап - начало настоящего экономического и политического кризисов. Начало новой революции.





Шестой этап - революционный хаос и появление нескольких центров силы. Открытое внешнее вмешательство.





Седьмой этап - политическая катастрофа, распад нации по вертикали и горизонтали, распад государства.





Восьмой этап - тут развилка коллапса, либо чёрная дыра (черное солнце правильнее), либо белый карлик. Кто знает основы космологии, поймёт разницу в этой грустной аллегории.