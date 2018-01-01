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Сенсационные откровения врачей. Кордицепс побеждает онкологию

Сенсационные откровения врачей. Кордицепс побеждает онкологию

Здоровье
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Вчера, 15:31
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По мнению ряда специалистов в области лечения онкологии кордицепс является эффективным средством для борьбы с опухолями. В Китае, Японии и даже в Европе у этого природного вещества есть многочисленные сторонники. А в США его официально прописывают онкобольным. Тем более, что кордицепс - это мощный имунномодулятор, считает мастер традиционной медицины Владимир Пучков. Он уже много лет привозит кордицепс в Россию и знает о его целебных свойствах на примере страдавших от тяжелых заболеваний людей.
 
По этому поводу уже в ближайшее время у нас в стране состоится ряд научно-практических конференций и круглых столов с участием врачей, ученых и общественности. Владимир Пучков уверен в том, что это поможет прорвать информационную блокаду вокруг уникального средства.

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