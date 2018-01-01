Сенсационные откровения врачей. Кордицепс побеждает онкологию
Здоровье
//
Вчера, 15:31
//
465
По мнению ряда специалистов в области лечения онкологии кордицепс является эффективным средством для борьбы с опухолями. В Китае, Японии и даже в Европе у этого природного вещества есть многочисленные сторонники. А в США его официально прописывают онкобольным. Тем более, что кордицепс - это мощный имунномодулятор, считает мастер традиционной медицины Владимир Пучков. Он уже много лет привозит кордицепс в Россию и знает о его целебных свойствах на примере страдавших от тяжелых заболеваний людей.
По этому поводу уже в ближайшее время у нас в стране состоится ряд научно-практических конференций и круглых столов с участием врачей, ученых и общественности. Владимир Пучков уверен в том, что это поможет прорвать информационную блокаду вокруг уникального средства.Система комментирования SigComments
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Сенсационные откровения врачей. Кордицепс побеждает онкологию
|465
- Сергей Бабурин: миссия в Сараево прошла успешно
|371
- Православные Украины будут сражаться за Почаевскую Лавру
|325
- Суверенитет Турции под угрозой - Константинопольский патриарх занялся политикой
|311
- Дмитрий Соин: США провоцирует Украину на боестолкновение с Россией
|281
- Дмитрий Соин: куда в России исчезли Профсоюзы?
|243
- Дмитрий Соин рассказал о влиянии США на нефтяную ситуацию в мире
|206
- Дмитрий Соин выступил против содомитов
|80