Сенсационные откровения врачей. Кордицепс побеждает онкологию Здоровье // Вчера, 15:31 // 465

По мнению ряда специалистов в области лечения онкологии кордицепс является эффективным средством для борьбы с опухолями. В Китае, Японии и даже в Европе у этого природного вещества есть многочисленные сторонники. А в США его официально прописывают онкобольным. Тем более, что кордицепс - это мощный имунномодулятор, считает мастер традиционной медицины Владимир Пучков. Он уже много лет привозит кордицепс в Россию и знает о его целебных свойствах на примере страдавших от тяжелых заболеваний людей.

По этому поводу уже в ближайшее время у нас в стране состоится ряд научно-практических конференций и круглых столов с участием врачей, ученых и общественности. Владимир Пучков уверен в том, что это поможет прорвать информационную блокаду вокруг уникального средства.