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Сергей Львов: сторонники ЗОЖ объединяйтесь!

Сергей Львов: сторонники ЗОЖ объединяйтесь!

Здоровье
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Вчера, 21:46
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Тема молодости, здоровья и активного долголетия становится все более популярной среди думающего среза общества. Активные люди объединяются в ЗОЖ сообщества и начинают совместно работать над собой. В этом тренде серьезные мероприятия проводит подвижник и пропагандист здорового образа жизни Сергей Львов. Предлагаем вниманию его комментарий по данному вопросу:

08 ноября на площадке Atmosfera Private Fitness Imperia состоялась закрытая VIP - встреча Trend Drivers, модератором и соорганизатором, которой я стал в партнёрстве с закрытым клубом инвесторов 50K prime club @50kprimeclub, а так же при поддержке Клуба "Бизнес Авиация” и бортового журнала Top Flight @topflight_magazine 

В мероприятии приняли участие предприниматели из самых разных сфер, инвесторы, it, энергетика, строительство, консалтинг, FMCG и другие.
Спикерами Trend Drivers выступили:

✔️Ренат Мансуров - основатель 50К prime club и инвестиционной компании WSI с темой: "Инвестиционные стратегии и управление капиталом”;

✔️Артем Васильев @vasilyev_artyom - основатель и руководитель Лаборатории Биохакинга и Atmosfera private Fitness с темой: «Спортивные результаты и работоспособность предпринимателя»:

✔️Алексей Мостовщиков - член генерального совета Деловой России с темой: «технологии GR как инструмент защиты и развития бизнеса»;

✔️Алексей Сергиенко, предприниматель, йог, художник, галерист с темой: «Формула моего счастья»;

Друзья, если вы хотите стать членом закрытого клуба инвесторов, вас интересует тема инвестиций в спорт, ЗОЖ, продление жизни, вы являетесь инвестором или у вас есть реальные проекты из этих сфер пишите, возможно нам есть о чем поговорить".

 

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