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Об открытии сверхспособностей и пробуждении спящих зон мозга. Видео!

Об открытии сверхспособностей и пробуждении спящих зон мозга. Видео!

Здоровье
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Вчера, 22:32
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Раскрытие сверхспособностей человека и пробуждение спящих зон головного мозга ответственных за паранормальные возможности людей - тренд 21 века, считает профессор Дмитрий Соин. По этой причине так активно прорастают всходы родноверия, языческих общин и йоги. Ведь именно эти направления открывают перед личностью новые горизонты.
 
ИА "ТИРАС" предлагает фрагмент из программы ТВЦ "Поскриптум", где как раз идет о новом этапе духовного, психо-эмоционального и физического роста человечества. Сенсационные откровения и уникальные кадры:
 

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