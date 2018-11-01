Об открытии сверхспособностей и пробуждении спящих зон мозга. Видео! Здоровье // Вчера, 22:32 // 51

Раскрытие сверхспособностей человека и пробуждение спящих зон головного мозга ответственных за паранормальные возможности людей - тренд 21 века, считает профессор Дмитрий Соин. По этой причине так активно прорастают всходы родноверия, языческих общин и йоги. Ведь именно эти направления открывают перед личностью новые горизонты.

ИА "ТИРАС" предлагает фрагмент из программы ТВЦ "Поскриптум", где как раз идет о новом этапе духовного, психо-эмоционального и физического роста человечества. Сенсационные откровения и уникальные кадры:



