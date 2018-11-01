Энергетический оргазм - новая мода на кайф без риска. Видео!
Здоровье
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Вчера, 21:42
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Энергетические практики становятся все более популярными в России. Они несут в себе заряд бодрости, психо-эмоциональное, гормональное и сексуальное здоровье. Особое место в этом направлении занимает энергетический массаж завершающийся в итоге оргазмом.
Уникальность явления заключается в том, что самого классического, привычного сексуального акта нет, но женщина получает полноценное и даже более бурное чем обычно удовлетворение не рискуя при этом заразиться венерическими заболеваниями или СПИДом. Предлагаем вниманию уникальное видео, где запечатлены все этапы качественного энергетического массажа:
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12 Ноября 2018 / Понедельник 10 27
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