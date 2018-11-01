В Москве состоялась презентация программы активного долгожительства и омоложения Лаборатории счастливого долголетия "АМАРАНТ". Ее разработчики во главе с ученым, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным уверены в эффективности этого метода. "АМАРАНТ" построен на детоксикации организма, упражнениях и энергопрактиках.

По мнению ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина: "Омоложение - это не миф, а реальность. И подтверждением этому являются люди, которых мы видим даже в своём окружении и понимаем, что их биологический возраст и внешний вид, качество кожи, волос, яркость взгляда явно младше того возраста, который у них записан в паспорте. Быть моложе своих астрономических лет, выделяться хорошей формой, психо-эмоциональной гармонией и отменным состоянием здоровья в Эру Водолея является символом успешной и продуктивной жизни. Поэтому исследования и проекты, связанные с возрастными процессами не менее, а может быть даже и более актуальны, чем ядерная энергетика. Элиты, средний и креативный класс желают жить долго и главное полноценно. Они хотят «потерять свой возраст».





Человечество максимально приблизилось к такому этапу в своем развитии, когда победа над старением становится реальностью, а управление возрастом будет таким же занятием, как утренний душ. Но без мощной перезагрузки сознания, образа жизни, мыслей, питания, без включения в распорядок дня ежедневной работы над собой невозможно победить время.





Люди должны понимать, что есть омоложение реальное, а есть виртуальное или имитация омоложения. Это когда мы с помощью косметологии, хирургии, инъекций камуфлируем морщины, прячем старение, то мы лишь на время погружаемся в иллюзию.

ЛСД «АМАРАНТ» работает над реальным торможением возраста основываясь на методах позитивного мышления, систематической детоксикации, регулярного выполнения упражнений, энергопрактик и усовершенствованного питания. Если раньше приходилось ехать за тысячи километров в поиске эликсира молодости, то теперь это доступно в России.





Наша программа состоит из следующих разделов:

Первый, – динамические и статические асаны: Приветствие солнцу, Тибетская гимнастика или "Пять тибетских жемчужин”, а так же асаны из положения стоя, сидя, лежа и в перевернутом состоянии тела (последовательность будет прописана в отдельной методичке). По времени это занимает час. Тибетский комплекс был привезён к нам из Индии и является одним из самых эффективных в плане поддержки физического тела и энергетики человека.

Вторая составляющая нашей программы – это очистительные процедуры. Мы связываем Тибетскую гимнастику и асаны с трехступенчатой детоксикацией организма: жкт, печень, кровь-лимфа. Для этого применяются старые Ведические методики, которые получили положительные заключения профессиональных врачей. Сначала мы очищаем желудочно-кишечный тракт, затем печень, сосуды, кровь и лимфу. Это дает мощный результат, потому что запускаются процессы регенерации на клеточном уровне, значительно повышается тонус и цвет кожи, омолаживаются внутренние органы. Одновременно происходит коррекция веса. Тело приобретает оптимальную форму, возникает гармония физического и психо-эмоционального мира человека.





Третье: в программе присутствуют энергетические практики, в том числе используются дыхательные упражнения и звуковые вибрации воздействующие на конкретные энергетические центры и каналы человека. В основе этого лежит принцип: чем мы моложе, тем больше у нас энергии, чем мы старше, тем ее меньше. Соответственно, стимулируя энергию, мы автоматически запускаем процесс омоложения.





Четвертое: На период программы, а желательно и в дальнейшем мы предлагаем насыщенную Омега 3, витаминами, клетчаткой умеренную полувегетарианскую диету (для готовых к этому диета может быть и вегетарианской, но это не принципиально). Питание разделяется на три фазы:

- утреннее с запуском всех систем организма, хорошей дозой витамин, природных энергетиков, антиоксидантов и омолаживающих ингредиентов (основа лен, амарант, лечебные шроты, мед, фрукты);





- дневное: поддерживающее питание допускающее помимо фруктов, овощей – рыбу, морепродукты, умеренно сыры и масло;





- вечернее: низкокалорийное питание основа которого различные вариации тушеных и свежих овощей с добавлением растительных масел в ограниченном объеме.





- промежутки между завтраком, обедом и ужином заполняются сухофруктами (курага, чернослив) и травяными чаями с природными энергетиками (мед);





- на период программы, а возможно и далее практикуется еженедельное суточное (полуторосуточное) голодание либо на воде, либо на травяных чаях;





- питание имеет свою основу, но корректируется под каждого участника индивидуально.

Таким образом, мы в течении нескольких недель уже выходим на серьезные результаты, а затем продолжаем их наращивать. Работа над собой - это ежедневный процесс. Не экономьте на этом время, любите себя!



