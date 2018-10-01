/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Физическое бессмертие - это работа с энергией

Физическое бессмертие - это работа с энергией

Здоровье
//
Вчера, 22:19
//
102
Мы привыкли к тому, что основными религиями, да и самими людьми признается бренность тела и бессмертие души. Альтернативной точки зрения придерживается ветеран крия йоги, писатель  и художник Святослав Дубянский. В своем диалоге с ректором Европейского института ЮСТО, автором проекта Лаборатория счастливого долголетия "АМАРАНТ", профессором Дмитрием Соиным он аргументированно доказывает, что на каком то этапе человеческая душа сливается со сверхдушой Абсолюта, а вот тело,  как энергия существует вечно! 
 
ИА "ТИРАС", предлагает это уникальное видео:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Человек: между жизнью и смертью
Человек: между жизнью и смертью
Что дает бессмертие человеку
Что дает бессмертие человеку
Физическое бессмертие: между вымыслом и реальностью
Физическое бессмертие: между вымыслом и реальностью
Система комментирования SigComments
31 Октября 2018 / Среда 11 34
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru