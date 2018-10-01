Физическое бессмертие - это работа с энергией
Здоровье
//
Вчера, 22:19
//
102
Мы привыкли к тому, что основными религиями, да и самими людьми признается бренность тела и бессмертие души. Альтернативной точки зрения придерживается ветеран крия йоги, писатель и художник Святослав Дубянский. В своем диалоге с ректором Европейского института ЮСТО, автором проекта Лаборатория счастливого долголетия "АМАРАНТ", профессором Дмитрием Соиным он аргументированно доказывает, что на каком то этапе человеческая душа сливается со сверхдушой Абсолюта, а вот тело, как энергия существует вечно!
ИА "ТИРАС", предлагает это уникальное видео:Система комментирования SigComments
31 Октября 2018 / Среда 11 34
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Бомбовый скандал в США: ЦРУ реализует новую провокацию
|455
- Батл на первом канале: Никита Исаев против Дмитрия Соина. Видео!
|370
- Кирилл Фролов: всеправославный собор в Молдове - актуальная тема
|322
- Варфоломей провоцирует войну: Правый сектор готовит захват православных храмов на Украине
|241
- Дьякон Андрей Кураев - безбожник и враг православной церкви
|215
- Дмитрий Соин поставил на место либерала Исаева в программе "Время покажет"
|189
- Константин Недорубов - герой двух войн и славный сын казачества
|162
- Физическое бессмертие - это работа с энергией
|102