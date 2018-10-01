Физическое бессмертие - это работа с энергией

Мы привыкли к тому, что основными религиями, да и самими людьми признается бренность тела и бессмертие души. Альтернативной точки зрения придерживается ветеран крия йоги, писатель и художник Святослав Дубянский. В своем диалоге с ректором Европейского института ЮСТО,

автором проекта Лаборатория счастливого долголетия "АМАРАНТ",

профессором Дмитрием Соиным он аргументированно доказывает, что на каком то этапе человеческая душа сливается со сверхдушой Абсолюта, а вот тело, как энергия существует вечно!