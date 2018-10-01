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Энергопрактики, йога и детоксикация - основа омоложения организма

Энергопрактики, йога и детоксикация - основа омоложения организма

Здоровье
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Вчера, 16:32
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Энергопрактики, йога, детоксикация и правильное питание - являются основой проекта активного долголетия и омоложения "Амарант", подчеркнул разработчик направления, профессор и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. К этому стоит добавить медитативные практики, пропевание целительных мантр и внутреннюю психо-эмоциональную стабильность.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию развернутое интервью с ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным:

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