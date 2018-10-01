Энергопрактики, йога и детоксикация - основа омоложения организма Здоровье // Вчера, 16:32 // 103

Энергопрактики, йога, детоксикация и правильное питание - являются основой проекта активного долголетия и омоложения "Амарант", подчеркнул разработчик направления, профессор и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. К этому стоит добавить медитативные практики, пропевание целительных мантр и внутреннюю психо-эмоциональную стабильность.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию развернутое интервью с ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным:



