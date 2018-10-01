Долбит депрессия? Смотри видео! Реальные рекомендации психолога!
Здоровье
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Осень - пора обострения депрессии. По мнению профессора, профессионального консультанта Дмитрия Соина, это опасное заболевание, которое в тяжелой форме может привести к суициду. Его следует вовремя диагностировать, профилактировать и предлагать пути выхода из этого жесткого состояния. Европейский институт ЮСТО разработал уникальные подходы к преодолению депрессий. Они основаны на идее "Нового жизненного задания!".
Дмитрий Соин уверен, что "Только новые перспективы, планы и цели - являются реальным противоядием депрессии. И мы разработали технологию создания "Новых Жизненных Заданий". Это уникальный и продуктивный подход реально помогающий людям".
ИА "ТИРАС" предлагает видео с изложением основных постулатов "Новых Жизненных Заданий":
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16 Октября 2018 / Вторник 19 13
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