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Долбит депрессия? Смотри видео! Реальные рекомендации психолога!

Долбит депрессия? Смотри видео! Реальные рекомендации психолога!

Здоровье
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Сегодня, 15:13
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Осень - пора обострения депрессии. По мнению профессора, профессионального консультанта  Дмитрия Соина, это опасное заболевание, которое в тяжелой форме может привести к суициду. Его следует вовремя диагностировать, профилактировать и предлагать пути выхода из этого жесткого состояния. Европейский институт ЮСТО разработал уникальные подходы к преодолению депрессий. Они основаны на идее "Нового жизненного задания!". 
 
Дмитрий Соин уверен, что "Только новые перспективы, планы и цели - являются реальным противоядием депрессии. И мы разработали технологию создания "Новых Жизненных Заданий". Это уникальный и продуктивный подход реально помогающий людям".
 
ИА "ТИРАС" предлагает видео с изложением основных постулатов "Новых Жизненных Заданий":
 

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