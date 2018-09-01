Информационные потоки угнетают психику человека Здоровье // Вчера, 12:14 // 86

По мнению специалистов информационные потоки буквально накрывают современного человека. Он тонет в массиве встреч, звонков и событий. Как спасти свою психику и по сути жизнь рассуждает журналист Яна Карташева. Люди, как схемы или компьютерные программы становятся повседневностью... Приводим ее комментарий по психо-энергетическому состоянию людей из мегаполисов:

Тонны букв входят в твой мозг: разговоры, интервью, презентации, встречи, газеты, реклама, учебники, книги, даты, события, эмоции. Чем больше ты готов принять информации, тем быстрее растет ее объём и скорость поступления. И вот однажды ты обнаруживаешь себя не там, где должен был быть в назначенное время, ругаешь себя, заводишь планнер и помощницу. Но проблема в систематизации ли? Или в бесконечном скоростном забеге к горизонту? Куда исчезли спокойные вечера в кругу семьи? Когда растворились медленные прогулки по парку или веренице бульваров? Зачем убежали вечера с книгами и фильмами? Где ты вообще? Остался ли? Дышишь ли? Или это уже новый вид человека? Человек, питающийся светом, бегом и информацией, живущий как схема....