Информационные потоки угнетают психику человека
Здоровье
//
Вчера, 12:14
//
86
По мнению специалистов информационные потоки буквально накрывают современного человека. Он тонет в массиве встреч, звонков и событий. Как спасти свою психику и по сути жизнь рассуждает журналист Яна Карташева. Люди, как схемы или компьютерные программы становятся повседневностью... Приводим ее комментарий по психо-энергетическому состоянию людей из мегаполисов:
Тонны букв входят в твой мозг: разговоры, интервью, презентации, встречи, газеты, реклама, учебники, книги, даты, события, эмоции. Чем больше ты готов принять информации, тем быстрее растет ее объём и скорость поступления. И вот однажды ты обнаруживаешь себя не там, где должен был быть в назначенное время, ругаешь себя, заводишь планнер и помощницу. Но проблема в систематизации ли? Или в бесконечном скоростном забеге к горизонту? Куда исчезли спокойные вечера в кругу семьи? Когда растворились медленные прогулки по парку или веренице бульваров? Зачем убежали вечера с книгами и фильмами? Где ты вообще? Остался ли? Дышишь ли? Или это уже новый вид человека? Человек, питающийся светом, бегом и информацией, живущий как схема....Система комментирования SigComments
22 Сентября 2018 / Суббота 01 15
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Секреты йоги от певца Стинга
|320
- КНДР даст отпор территориальным притязаниям Японии
|291
- В Белоруссии состоялся второй съезд движения Союз
|250
- Ведущий специалист по санскриту посетил Москву
|167
- Права педагогов на контроле в Госдуме России
|129
- В Москве вспоминали Георгия Свиридова
|108
- Информационные потоки угнетают психику человека
|86