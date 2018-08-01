Морковь - главный поставщик бета-каротина в организм Здоровье // Вчера, 11:24 // 100

Морковь главный поставщик бета-каротина в организм человека. Этот витамин укрепляет иммунную систему и главное сохраняет зрение человека. Так же бета-каротин способствует ускоренному росту детей. Поэтому он рекомендуется для детского питания.

Важным моментом в употреблении моркови является комбинирование ее с растительными или молочными жирами. Их наличие позволяет полностью усваиваться бета-каротину, отмечает исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.