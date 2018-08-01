Морковь - главный поставщик бета-каротина в организм
Здоровье
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Вчера, 11:24
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Морковь главный поставщик бета-каротина в организм человека. Этот витамин укрепляет иммунную систему и главное сохраняет зрение человека. Так же бета-каротин способствует ускоренному росту детей. Поэтому он рекомендуется для детского питания.
Важным моментом в употреблении моркови является комбинирование ее с растительными или молочными жирами. Их наличие позволяет полностью усваиваться бета-каротину, отмечает исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.Система комментирования SigComments
25 Августа 2018 / Суббота 16 04
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