Лечение водой: какая вода исцеляет, а какая губит человека Здоровье // Сегодня, 12:26 // 0

Лечение водой - старый способ исцеления человека, всех его органов и систем. Поездка на воды, была символом оздоровления. При этом загрязненная вода - несет в себе коды разрушения организма, провоцирует хронические заболевания и в конечном итоге ускоряет смерть. О том, как отделить воду с живительной силой, от воды несущей в себе болезни и в конечном итоге гибель на канале АННА НЬЮС рассуждают ведущая Надежда Баранова и ученый - исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.



