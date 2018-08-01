Лечение водой: какая вода исцеляет, а какая губит человека
Здоровье
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Лечение водой - старый способ исцеления человека, всех его органов и систем. Поездка на воды, была символом оздоровления. При этом загрязненная вода - несет в себе коды разрушения организма, провоцирует хронические заболевания и в конечном итоге ускоряет смерть. О том, как отделить воду с живительной силой, от воды несущей в себе болезни и в конечном итоге гибель на канале АННА НЬЮС рассуждают ведущая Надежда Баранова и ученый - исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.
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14 Августа 2018 / Вторник 18 13
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