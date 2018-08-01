Вода из крана и артезианки: между жизнью и смертью Здоровье // Сегодня, 11:58 // 0

Вода несет, как жизнь, так и смерть. Причины, по которым вода из водопровода зачастую опасна для здоровья не особо афишируются медицинскими учреждениями и городскими властями. За это люди платят главным - здоровьем и в конечном итоге жизнью. Как отделить мертвую воду от живой, в программе канала "АННА НЬЮС", рассказывает специалист в сфере активного долголетия, профессор Дмитрий Соин.



