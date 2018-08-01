Стресс - убийца! Но путь к спасению стал известен. Видео Здоровье // Вчера, 23:48 // 21

Стресс убивает психику, энергию и физическое тело человека. Он изматывает и парализует нашу активность. Исследователь возможностей человека, социо-психолог, профессор Дмитрий Соин раскладывает по полочкам причины и следствия стресса, а так же дает рекомендации, как победить его в себе.

"На помощь приходит самоконтроль, позитивное восприятие любых событий, отказ от черно-белой картины мира и конечно же работа над собой. Особенно полезны духовные практики, йога и работа с профессиональными психологами", считает ректор Европейского института ЮСТО. ИА "ТИРАС", приводит полную версию сенсационного интервью профессора Соина:







