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Стресс - убийца! Но путь к спасению стал известен. Видео

Стресс - убийца! Но путь к спасению стал известен. Видео

Здоровье
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Вчера, 23:48
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Стресс убивает психику, энергию и физическое тело человека. Он изматывает и парализует нашу активность. Исследователь возможностей человека, социо-психолог, профессор Дмитрий Соин  раскладывает по полочкам причины и следствия стресса, а так же дает рекомендации, как победить его в себе. 
 
"На помощь приходит самоконтроль, позитивное восприятие любых событий, отказ от черно-белой картины мира и конечно же работа над собой. Особенно полезны духовные практики, йога и работа с профессиональными психологами", считает ректор Европейского института ЮСТО. ИА "ТИРАС", приводит полную версию сенсационного интервью профессора Соина:

 

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