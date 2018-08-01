Вода из крана убивает здоровье. Шокирующие факты и полезные рекомендации Здоровье // Вчера, 17:21 // 415

Вода - источник жизни и здоровья. Но бывают ситуации, когда она превращается в яд привнося в жизнь человека тяжелые заболевания. Как определить, что вода опасна для здоровья и что предпринять для сохранения жизни и здоровья, на канале "АННА НЬЮС" высказался ученый, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.

По мнению профессора Соина: "Требуется отказаться от употребления воды из кранов. Она отравлена и не единожды. Сначала ее подвергают химической обработке, а затем гонят по трубам, которые порой не менялись последние 50 лет. Она богата тяжелыми металлами, химическими компонентами и опасными взвесями.

Как альтернатива, - на первом этапе приобретение специальных фильтров, либо покупка бутылированной воды. Но этого мало. Следующий этап - появление собственной скважины с чистейшей водой.

Не жалейте для этого времени и денег. Ведь на кону здоровье и жизнь. Причем не только ваша, но и родных вам людей".

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