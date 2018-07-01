Выход из лунного затмения - это повод очистить мысли и тело от шлаков
Здоровье
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Выход из лунного затмения благоприятен для очистительных процедур, как на тонком, так и на телесном уровне, считает исследователь возможностей человека, автор программы активного долголетия и омоложения "Амарант" Дмитрий Соин. В первую после затмения неделю будет полезным переосмыслить свою жизнь и внести в нее изменения. Сделать более чистым, духовным и нравственным свое пребывание на земле.
Даже такие простейшие шаги, как отказ от нецензурной брани, сплетен, пустословия, мысленного блуда - уже будут очень полезны для личностного роста человека. Ведь грязь которая присутствует в мыслях и словах превращает человека в рефлексирующего биоробота. Представьте, как изменится жизнь если в ней не будет грязи! Вы совершите прорыв на всех направлениях от бизнеса и карьеры до духовного и нравственного просветления.
Не менее важным видится очищение и на уровне физического тела. Даже одна неделя вегетарианской диеты, без спиртного, мучного, сладкого - уже даст потрясающий результат. Тяжелая пища, а это все виды мяса (исключение может составлять рыба и морепродукты и то стоит воздержаться), сахара, рафинированные углеводы - тормозит наше развитие и ускоряет процессы деградации и старения. Проведя всего неделю на вегетарианском питании, без спиртного - вы удивитесь позитивным изменениям вашего состояния. При желании в этот период можно почистить желудочно-кишечный тракт и печень.
А теперь представьте, что на этом фоне вы совершаете приятные прогулки, занимаетесь гимнастикой или йогой, совершаете дыхательные упражнения, проводите время с семьей и приятными вам людьми. Вот и получается полноценная картина праздника жизни. Поэтому используйте этот период победы светлых космических сил над затмениями и противостоянием Марса, Солнца и Земли себе во Благо!
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29 Июля 2018 / Воскресенье 16 35
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