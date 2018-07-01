Последствия лунного затмения для психики людей Здоровье // Вчера, 23:38 // 37

Влияние текущего лунного затмения на психику людей может быть гораздо более печальным нежели это предполагают ученые. Луна всегда активно воздействовала на ЦНС человека, а существующий астрономический масштаб несет реальные угрозы.

По имеющейся информации в эту ночь резко возросло число обращений по психиатрической линии, что опытным путем подтверждает связь луны и психики человека. Сегодняшнее затмение особенно знаковое с точки зрения астрологии и следовательно земляне еще долго будут исследовать его последствия.