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Последствия лунного затмения для психики людей

Последствия лунного затмения для психики людей

Здоровье
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Вчера, 23:38
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Влияние текущего лунного затмения на психику людей может быть гораздо более печальным нежели это предполагают ученые. Луна всегда активно воздействовала на ЦНС человека, а существующий  астрономический масштаб несет реальные угрозы. 
 
По имеющейся информации в эту ночь резко возросло число обращений по психиатрической линии, что опытным путем подтверждает связь луны и психики человека. Сегодняшнее затмение особенно знаковое с точки зрения астрологии и следовательно земляне еще долго будут исследовать его последствия.  

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