Почему фитнес ускоряет старение: страшные тайны фитнесиндустрии Здоровье // Вчера, 11:57 // 321

Страшные тайны фитнеса в интервью с исследователем возможностей человека, профессором Дмитрием Соиным. "Фитнес - ускоряет старение. И это легко доказать опираясь на медицинские показания и непосредственный опыт людей поверивших в чудодейственную силу фитнес-пропаганды", утверждает Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС", предлагает видеоролик и печатную версию к интервью:

-Аудиторию нашего информационного портала интересует вопрос омоложения и сегодня мы беседуем с автором программы «жить без возраста» , кандидатом социологических наук, директором центра «Новая Доктрина» Дмитрием Соиным. Дмитрий, здравствуйте!



-Приветствую вас! Сегодня, действительно поступает множество вопросов связанных с тем, какие виды нагрузок на организм способствуют, либо наоборот не способствуют продлению молодости. Дело в том, что каждый человек и в первую очередь женщины хотели бы продлить это весеннее состояние, на как можно более длительный период времени. Мы изучали эту тему и сделали ряд фундаментальных выводов. Вопросы о том, какие нагрузки способствуют или не не способствуют продлению молодости, торможению возраста действительно актуальны. Когда мы идём заниматься в те или иные фитнес клубы, другие оздоровительные и спортивные заведения, исходим не только из того, чтобы было крепкое внутренние здоровье, но и из того, как мы в итоге будем выглядеть.

Это важно для всех и особенно для женщин, от внешности, которых зависит личная жизнь и даже карьерная успешность. В рамках этого , я могу сказать следующее: существует несколько мифов, которые активно поддерживаются рекламной индустрией, потому что эти мифы позволяют зарабатывать большие деньги. Один из них звучит таким образом, что аэробные фитнес нагрузки полезны для организма. Возможно я иду против течения Но тем не менее выскажу свою точку зрения, которая основана на глубоком, опытном постижении ситуации. В том числе мы проводили исследования, когда с одной стороны были женщины, занимающиеся фитнесом. В первую очередь аэробными нагрузками. И женщины, которые занимались допустим на более эстетическими видами оздоровительных практик. Например йогой И если мы оставим в стороне такие аспекты, как уровень мускулатуры, подтянутости. А возьмём за основу именно, кто из них более молодо выглядел, при равном скажем так астрономическом возрасте, то явное преимущество на стороне тех женщин, которые занимались спокойными, размеренными оздоровительными практиками.

Либо йогой, либо, что то похожее на йогу. Потому что сейчас существует множество модификаций этой древней практики.

Почему люди, которые занимаются активно аэробными нагрузками стареют быстрее? Этому есть абсолютно научное объяснение и обоснование. Приведу несколько аргументов в пользу этой рабочей теории. Не секрет и об этом написаны десятки тысяч статей, что ускоряет процесс старения, так называемые оксиданты . Это аксиоматичная истина, с которой я думаю никто не будет спорить. Так вот, что такое оксиданты? Редко мы об этом задумываемся и не так часто роемся в научной литературе. А оксидант -это продукт соединения кислорода с железом, в нашей крови. Таким образом, в клетке исходя из её структуры, исходя из природы крови, содержится много железа. Кислород мы употребляем из внешней среды. По сути, чем активнее мы употребляем кислород и в этом парадокс, тем более ускоренными темпами развивается процесс нашего старения. Парадокс? Парадокс. Но с этим трудно поспорить, опираясь, как на общие научные знания, как на в частности и медицинские. Никто не обращал внимания на то, почему долгожители находятся в горах. Вам расскажут про свежий воздух там, про экологически чистую пищу и прочие. Это тоже составные части их долгожительства, но именно в горах пониженный процент кислорода. Именно в горах пониженный. Более того , я приведу ещё один пример. Тройка городов лидеров по долгожительству РФ входит Москва . Город наиболее загазованный и соответственно с наименьшим процентом содержания кислорода.

Вот вам второй пример. Но самое главное вы должны для себя осознать, что когда вы приходите в зал, занимаетесь любыми аэробными нагрузками, просто аэробикой, различными другими модификациями, вы начинаете очень активно дышать, активно потреблять кислород.Этот кислород вступает в связь с железом, которое находится у вас в крови и в клетках и запускает процессы старения.

И обратите внимание на в первую очередь фитнес инструкторов, на женщин, которые много лет практикуют фитнес. У них великолепные спортивные фигуры. Но при этом вы всмотритесь по внимательнее и увидите, что всё таки процессы старения лица, кожи у них явно выражены, где то там с 28-30 лет. Потому что большое потребление кислорода. И более того вся фитнес индустрия построена на максимальном потреблении продуктов , содержащих белок и тоже железо. Потому что из этого конструируется мышечная масса и соответственно ещё один стимул старения организма.