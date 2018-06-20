Дмитрий Соин: пришло время когда человек победит старение Здоровье // 16:55, 20 июня 2018 // 219

По мнению, исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина: "Человечество максимально приблизилось к такому этапу в своем развитии, когда победа над старением становится реальностью. Управление возрастом будет таким же занятием, как утренний душ. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео-интервью по теме долголетия и омоложения с ученым:

-Аудиторию нашего информационного портала интересует вопрос омоложения. И сегодня мы беседуем с автором программы «жить без возраста», с кандидатом социологических наук, профессором, директором центра «Новая Доктрина» Дмитрием Соиным. Дмитрий, здравствуйте:

-Здравствуйте. Я начну с того, что омоложения это не миф, а реальность. И этому подтверждением являются определённые люди, которых мы видим даже в своём окружении и понимаем, что их биологический возраст и внешний вид , качество их кожи, волос, яркость взгляда явно младше того возраста, который у них записан в паспорте.

Соответственно омоложение абсолютно реально, торможение возраста абсолютно реально. Просто есть позиция официальной медицины, которая настаивает на том, что предотвратить старение не возможно . От части они правы, потому что победить смерть мы пока ещё не можем . Но создать ситуацию при которой человек в 40 лет будет выглядеть на 35, а в 50 на 40, это абсолютно реально. Это возможно с помощью, в том числе и наших технологий.





-А не могли бы Вы ёмко выразить суть ваших технологий?





-Наши технологии основаны с одной стороны на тысячелетним опыте Гималайских практик. Есть такая гимнастика, которая привезена была из Гималайской части Индии в конце 19 века. И эта гимнастика реально тормозит возрастные процессы. Об этом свидетельствуют книги и другие источники. То есть если выполнять эти упражнения, то мы усиливаем энергетические вихри, которые поддерживают физическое тело. Человек, который практикует Тибетскую гимнастику практически тормозит свой возраст.

Вторая часть наших технологий, связана с тем, что мы делаем ставку на очищение, детоксикацию организма. К огромному моему сожалению миллионы, а может быть миллиарды людей рано стареют, рано дряхлеют и приобретают хронические заболевания, только из за того , что их организм внутри наполнен настолько шлаками и токсинами, что происходит сильное самоотравление. И на фоне этого разрушительного самоотравления конечно же страдает кожа, страдают внутренние органы, запускается процессы саморазрушения и мы в итоге получаем молодых стариков. Они ещё живут, но уже на таблетках и стараются, как можно реже смотреть в зеркало.

И конечно же в нашем подходе к омоложению существенную роль играют энергетические практики. Мы прекрасно понимаем, что у человека есть своя собственная энергетика, есть энергетические центры, которые концентрируют внутри себя жизненную энергию, сексуальную энергию, сердечную энергию. Энергию верхних центров связанных с креативом, с мышлением и мы стимулируя эти центры практически продлеваем молодость организма.

И конечно же это наш эксклюзивный продукт - травяные сборы. Они делятся на 2 основные группы: это детокс-сборы и онтиокс-сборы. Основной из них это "9 жизней". Они направлены на то, что эффективно выводят гельминты и токсины. А антиокс-сборы - это набор трав и продуктов питания, которые стимулируют выработку антиоксидантов. Тем самым тоже тормозят процессы старения. Когда мы работаем с конкретными людьми, мы им прописываем такую диету, которая реально стимулирует выработку коллагена. Это тут же отражается на качестве кожи. Эта диета способствует сбросу веса, корректирует фигуру. А как только человек чуть чуть похудел или нормально похудел, это сразу же отражается на том, как его воспринимают окружающие. Он для всех молодеет. В этом суть нашей технологии.

Теперь о вопросе с питанием.