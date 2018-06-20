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Дмитрий Соин: пришло время когда человек победит старение

Дмитрий Соин: пришло время когда человек победит старение

Здоровье
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16:55, 20 июня 2018
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По мнению, исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина: "Человечество максимально приблизилось к такому этапу в своем развитии, когда победа над старением становится реальностью. Управление возрастом будет таким же занятием, как утренний душ. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео-интервью по теме долголетия и омоложения с ученым:  
 
-Аудиторию нашего информационного портала интересует вопрос омоложения. И сегодня мы беседуем с автором программы «жить без возраста», с кандидатом социологических наук, профессором, директором центра «Новая Доктрина» Дмитрием Соиным. Дмитрий, здравствуйте:
 
-Здравствуйте. Я начну с того, что омоложения это не миф, а реальность. И этому подтверждением являются определённые люди, которых мы видим даже в своём окружении и понимаем, что их биологический возраст и внешний вид , качество их кожи, волос, яркость взгляда явно младше того возраста, который у них записан в паспорте.
 
Соответственно омоложение абсолютно реально, торможение возраста абсолютно реально. Просто есть позиция официальной медицины, которая настаивает на том, что предотвратить старение не возможно . От части они правы, потому что победить смерть мы пока ещё не можем . Но создать ситуацию при которой человек в 40 лет будет выглядеть на 35, а в 50 на 40, это абсолютно реально. Это возможно с помощью, в том числе и наших технологий. 

-А не могли бы Вы ёмко выразить суть ваших технологий?

-Наши технологии основаны с одной стороны на тысячелетним опыте Гималайских практик. Есть такая гимнастика, которая привезена была из Гималайской части Индии в конце 19 века. И эта гимнастика реально тормозит возрастные процессы. Об этом свидетельствуют книги и другие источники. То есть если выполнять эти упражнения, то мы усиливаем энергетические вихри, которые  поддерживают физическое тело. Человек, который практикует Тибетскую гимнастику практически тормозит свой возраст. 
 
Вторая часть наших технологий, связана с тем, что мы делаем ставку на очищение, детоксикацию организма. К огромному моему сожалению миллионы, а может быть миллиарды людей рано стареют, рано дряхлеют и приобретают хронические заболевания, только из за того , что их организм внутри наполнен настолько шлаками и токсинами, что происходит сильное самоотравление. И на фоне этого разрушительного самоотравления конечно же страдает кожа, страдают внутренние органы, запускается процессы саморазрушения и мы в итоге получаем молодых стариков. Они ещё живут, но уже на таблетках и стараются, как можно реже смотреть в зеркало.
 
И конечно же в нашем подходе к омоложению существенную роль играют энергетические практики. Мы прекрасно понимаем, что у человека есть своя собственная энергетика, есть энергетические центры, которые концентрируют внутри себя жизненную энергию, сексуальную энергию, сердечную энергию. Энергию верхних центров связанных с креативом, с мышлением и мы стимулируя эти центры практически продлеваем молодость организма.
 
И конечно же это наш эксклюзивный продукт - травяные сборы. Они делятся на 2 основные группы: это детокс-сборы и онтиокс-сборы. Основной из них это "9 жизней". Они направлены на то, что эффективно выводят гельминты и токсины. А антиокс-сборы - это набор трав и продуктов питания, которые стимулируют выработку антиоксидантов. Тем самым тоже тормозят процессы старения. Когда мы работаем с конкретными людьми, мы им прописываем такую диету, которая реально стимулирует выработку коллагена. Это тут же отражается на качестве кожи. Эта диета способствует сбросу веса, корректирует фигуру. А как только человек чуть чуть похудел или нормально похудел, это сразу же отражается на том, как его воспринимают окружающие. Он для всех молодеет. В этом суть нашей технологии. 
 
Теперь о вопросе с питанием.
 
  •  Питание, которое мы предлагаем людям, идущим по пути омоложения вообщем то координируется с теми нормами, которые предлагают основные диетологические центры, но есть и существенные отличия. К традиционным советам относится сокращение жареного, копчённого, солёного, острого. Потому что эти продукты с одной стороны существенно влияют на желудочно-кишечный тракт, на поджелудочную железу, на печень. Влияние это негативное, особенно с возрастом, это ощущается всё сильнее. Второе, что мы рекомендуем и тут мы уже начинаем отличатся от многих диет, которые на сегодняшний день популярны. Мы рекомендуем снижать в питании не только присутствие углеводов, - то есть это исключить хлеб, как минимум белый, все хлебобулочные изделия, сладкое, исключить сахара. Но мы так же минимизируем присутствие белков. В первую очередь белков животного происхождения. Мы советуем нашим клиентам отказываться от тяжёлых видов мяса. Это свинина, говядина. Предлагаем переходить постепенно на птицу, на рыбу и в оптимальном варианте на вегетарианское питание. Но, как минимум отказаться от тех видов мяса, а это красное мясо, которое не только стимулирует старение, но и по официальным медицинским данным провоцирует онкологические, дегенеративные заболевания.То есть по питанию мы занимаем вот такую позицию.И мы же насыщаем диету наших клиентов продуктами содержащими максимум антиоксидантов и коллагенов.

  • То есть антиоксиданты в целом омолаживают систему. Коллаген позитивно влияет на кожу. И мы это прописываем индивидуально. Исходя из его текущего питания, исходя из текущего состояния, внешнего вида,. Здесь общих рекомендаций мы не даём, а только индивидуально.
  • О работе с энергетическими центрами.
  • Считается , что у человека есть 7 соновных энергетических центров - чакр. И от активности этих центров, от того на сколько свободно перемещается поток энергии зависит самочувствие конкретного лица. Если у человека слабо работают эти чакры, нет движения энергетики, то он буквально в короткие сроки превращается в старика. Поэтому у нас есть целый ряд практик, в том числе Тибетская гимнастика, специальные дыхательные упражнения, которые воздействуют на энергетические центры, стимулирует их активность. Это уникальная технология, которая нами принята от мощных учителей-специалистов прошлого и доведена до совершенства.
  • Это работа с звуковой вибрацией, с конкретными энергетическими узлами человека. Всё это в совокупности даёт очень хороший результат. Вот по отзывам участников программы "АМАРАНТ" люди, которые еле вставали, чувствовали утомляемость и апатию уже через короткий промежуток времени ощущали прилив сил. Это ранний подъём, активный день, хороший такой финиш, когда можно уделить внимание мужу, жене, детям.
  • О специалистах.
  • Без команды невозможна реализация не одного амбициозного проекта. Поэтому, когда я занимался его разработкой, то уделял большое внимание команде людей, которые помогали мне его реализовывать . На сегодняшний день я пригласил их в проект и эти люди работают с нами . Речь идёт о дипломированных врачах . И это очень важно, потому что когда к нам приходит какой то клиент посетитель, составляется медицинская карта. Мы не работаем вслепую. И наши врачи, прошли специализацию по программе омоложения "АМАРАНТ".
  • Так же мы привлекли специалистов по Гималайской гимнастке и людей, которые много лет уже занимаются возрастной проблематикой. Мы консультируемся с сильными диетологами, если речь идёт о каких то дополнительных необходимых нам знаниях. И в совокупности это позволяет давать качественный продукт, который при потреблении клиентам позволяет уже в короткие сроки увидеть изменения. И мне очень импанирует, что одна из наших клиенток, уже через 7-8 дней увидела эти изменения. У кого то это может быть чуть раньше, чуть позже, но сроки эти очень оперативны.
  • И в заключение я бы ещё о чём хотел сказать. Люди должны понимать, что есть омоложение реальное , а есть омоложение виртуальное или имитация омоложения. Когда мы с помощью косметологии прячем морщины, прячем старение, то мы его не побеждаем. Действие препаратов и процедур заканчивается, а человек превращается в того, кем он был и даже хуже.
  • Мы же благодаря тому что подходим к омоложению с фундаментальной позицией реально тормозим возраст и реально отматываем биологические часы назад. И я объективно горжусь тем, что именно здесь в Москве, вот в этой программе "АМАРАНТ"  это всё происходит, а не где то за границей, не где то за 5 тысяч километров, как куда то едут, ищут молодость . Это всё здесь в Москве и мы продолжим работу , продолжим совершенствовать наши технологии.
     
 

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