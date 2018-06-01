Дмитрий Соин: активное долголетие и омоложение - это проект Амарант
Здоровье
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Сегодня, 18:31
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Существуют различные подходы к достижению активного долголетия и омоложению организма. К числу наиболее эффективных можно отнести разработку исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина. Ее автор считает, что медицинские способы продления жизни не эффективны. Альтернатива в комплексной работе со своим телом, сознанием и энергией.
Предлагаем вниманию видеоролик Дмитрия Соина с изложением технологии омоложения и его печатную версию:
"Дорогие друзья! Я хочу вас поприветствовать в його-студии Амарант и поговорить о новой программе «Возрасту-нет». Объективно эта программа разрабатывалась в течении 15 лет. Мы поставили перед собой цель найти способы и подходы к работе с человеческим организмом, которые бы позволили приостановить, существенно затормозить и обратить в спять старение.
Наша программа прошла апробацию и подтвердила свою эффективность. Она состоит из нескольких основных блоков. Первый блок это физические упражнения, - так называемая Тибетская гимнастика или пять Тибетских жемчужин. Комплекс был привезён к нам несколько сотен лет назад из Индии и является одним из самых эффективных в плане поддержки физического тела и энергии человека.
Вторая составляющая нашей программы это очистительные процедуры. Только мы связываем Тибетскую гимнастику и детоксикацию организма с одновременным выведением из него шлаков. Для того чтобы вывести из вас шлаки применяются старые, проверенные аюрведические технологи, которые получили положительные отзывы на уровне официальной медицины. Сначала мы очищаем желудочно-кишечный тракт, затем печень, потом сосуды, кровь и лимфу. Это даёт очень сильный результат, потому что запускаются процессы регенерации на клеточном уровне, значительно повышается тонус и цвет кожи, омолаживаются внутренние органы. Это всё в совокупности конечно позволяет себя чувствовать гораздо лучше. К тому же происходит коррекция веса, он приобретает оптимальную форму, потому что и слишком толстым и слишком худым быть одинаково плохо. Соответственно мы корректируем вес в плане его гармонизации с конкретным человеком.
Так же в этой программе используют энергетические практики, в том числе используются звуковые вибрации, которые воздействуют на конкретные энергетические центры человека. Повышение энергетического тонуса, тоже способствует омоложению человека. Оно придает ему энергетику действия. В свою очередь энергетика действия тоже связана напрямую с возрастом. То есть, чем мы моложе, тем больше у нас энергии, чем старше, тем меньше. Соответственно если мы стимулируем энергетику внутри организма, то мы молодеем автоматически.
Ну и конечно, в качестве дополнительных опций у нас есть специально подобранные травяные сборы, которые являются детокс и отиокс сборами. Очищают и омолаживают организм. Один из таких сборов называется «9 жизней». Этот комплекс избавляет организм от токсинов. Более того, мы поучаем очень мощный позитивный эффект для желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Таким образом мы предлагаем всем желающим омолодится, всем желающим остановить возрастные процессы, ёмкую и цельную программу, которая реально воздействует на причины нашего старения, нейтрализует их и позволяет продлить активную молодость".
08 Июня 2018 / Пятница 20 06
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