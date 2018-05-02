Дмитрий Соин: Родовые поместья - это путь сохранения и приумножения народа
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Создание многомиллионной сети Родовых поместий на принципах экологизма, гармонии, труда и общинности - реальный путь сохранения и приумножения народа. В токсичных мегаполисах это не возможно, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, автор проекта "Территория спасения". Дмитрий Соин.
"России необходимы меры по оздоровлению населения, повышению рождаемости, внедрению в семью традиционных и нравственных основ. В крупных городах этому препятствует сама жизнь. Мегаполис разлагает и атомизирует личность. Противовесом их негативному влиянию могут стать Родовые поместья. Это вернет людей на землю, позволит им вдохнуть полной грудью, будет стимулировать рождаемость и формирование нравственных семейных основ. Для этого, мы в качестве пилотного прорабатываем проект "Территория спасения". Он подразумевает строительство пока ограниченного числа Родовых поместий, которые станут примером для дальнейшего внедрения этой идеи по всей территории России".
23 Мая 2018 / Среда 21 05
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