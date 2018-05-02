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Дрожжевой скандал: они убивают здоровье человека

Дрожжевой скандал: они убивают здоровье человека

Здоровье
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Сегодня, 10:57
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О том, что дрожжи и особенно термостатные убивают здоровье человека было известно еще с середины 20 века. Однако эта информация тщательно скрывалась. Но в 21 веке ряд научных публикаций и выстроенных на их основе публицистических программ породили "дрожжевой скандал". Общественность узнала о смертельной опасности дрожжей.
 
В частности, сегодня люди информированы о том, что дрожжи являются питательной средой для заболеваний поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, печени. Они являются питательной средой для онкологии, сахарного диабета и различных аллергий. 
 
В контексте этого, исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин предлагает следующее: "Люди которые хотят сохранить здоровье и приумножить долголетие несомненно должны отказаться от любых дрожжевых продуктов. начиная от хлебо-булочных изделий и заканчивая алкоголем. Это только кажется проблематичным. Если на одну чашу весов поставить дрожжевую пищу, а на другую здоровье и активное долголетие, то выбор очевиден. Любой здравомыслящий человек найдет большее удовольствие в здоровье и откажется от дрожжевых ядов". 

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