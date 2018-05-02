/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Природные помощники в избавлении от комариных укусов

Природные помощники в избавлении от комариных укусов

Здоровье
//
Сегодня, 09:10
//
0
Как известно загородный рай зачастую быстро превращается в ад из за нашествия комариных роев, беспощадно жалящих все теплокровное вокруг себя. Люди вынуждены применять различные отпугивающие средства, который могут иметь и побочные эффекты из за своего химического происхождения. Но есть и природные борцы с комарами. Это различные растения и цветы.
 
В созданной Европейским институтом ЮСТО лаборатории активного долголетия и омоложения "АМАРАНТ" выявили самые эффективные для борьбы с комарами растения. В первую очередь это: базилик, мята, мелисса, кошачья мята, сейба, герань, блошиная мята, цитронелла, лаванда, лимонный тимьян, бархатцы, перечная мята и розмарин. 
 
Высадка этих растений вокруг дома и внутри жилья позволит естественным образом отпугивать кровососущих. Сами антикомариные растения создают красоту и даже могут использоваться при приготовлении пищи и заваривании лечебных чаев. Поэтому мотив к такой форме борьбы с комарами усиливается, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: существенно затормозить старение реально
Дмитрий Соин: существенно затормозить старение реально
Дмитрий Соин: эко-продукты и чистая вода - главная ценность эпохи
Дмитрий Соин: эко-продукты и чистая вода - главная ценность эпохи
Глисты и паразиты - реальная угроза жизни
comments powered by HyperComments
15 Мая 2018 / Вторник 13 55
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru