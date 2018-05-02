Природные помощники в избавлении от комариных укусов Здоровье // Сегодня, 09:10 // 0

Как известно загородный рай зачастую быстро превращается в ад из за нашествия комариных роев, беспощадно жалящих все теплокровное вокруг себя. Люди вынуждены применять различные отпугивающие средства, который могут иметь и побочные эффекты из за своего химического происхождения. Но есть и природные борцы с комарами. Это различные растения и цветы.

В созданной Европейским институтом ЮСТО лаборатории активного долголетия и омоложения "АМАРАНТ" выявили самые эффективные для борьбы с комарами растения. В первую очередь это: базилик, мята, мелисса, кошачья мята, сейба, герань, блошиная мята, цитронелла, лаванда, лимонный тимьян, бархатцы, перечная мята и розмарин.

Высадка этих растений вокруг дома и внутри жилья позволит естественным образом отпугивать кровососущих. Сами антикомариные растения создают красоту и даже могут использоваться при приготовлении пищи и заваривании лечебных чаев. Поэтому мотив к такой форме борьбы с комарами усиливается, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.