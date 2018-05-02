Долголетие - это чистая вода, полезные продукты и активная жизнь
Здоровье
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Вчера, 09:59
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Наше здоровье и долголетие напрямую зависят от образа жизни, а так же наличия чистой воды и полезных продуктов, такую точку зрения высказал исследователь возможностей человека, социолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.
"Мы должны быть активны, сочетать умственный труд с умеренными физическими нагрузками. Организмом приветствуется чистая вода. Ее можно потреблять от 2-3 литров в день. Она чистит и омолаживает наши клетки. Пища должна быть натуральная, без ГМО и химии. Основной упор следует делать на овощи, фрукты и насыщенные витаминами и аминокислотами злаки".
"Необходимо исключить или минимизировать воздействие на себя и членов семьи различных излучателей, электро-магнитных полей, резонаторов, источников химического и радиационного загрязнения. И тут сразу возникает вопрос: как этого добиться? Выбор прост - мы за здоровье и долголетие или за прозябание в джунглях токсичных мегаполисов? Человек сам делает свой выбор. Все прочее - лишь отговорки. В контексте этого, меня как исследователя радует, то что сегодня все больше людей делает выбор в пользу экологии, природы, а значит и жизни. Для них нами разработана концепция "Территория Спасения". Она как раз и предполагает понятные современному человеку подходы: экологизм, безопасность, комфортность и взаимная поддержка единомышленников", подчеркнул Дмитрий Соин.
15 Мая 2018 / Вторник 13 55
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