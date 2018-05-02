Активность иммунной системы определяют по седине Здоровье // Сегодня, 15:38 // 0

Активная борьба иммунной системы с внешними негативными факторами сказывается на цвете волос, считают американские ученые-медики. По их мнению, когда иммунитет перегружен борьбой за здоровье человека, это проявляется в том числе и через появление седины.

"В пользу этой теории говорит тот факт, что издревле седина считалась признаком увядания и старения человека. Иногда под воздействием сильного стресса, который цепляет иммунную систему человек мог сильно поседеть за одну ночь. Так же цвет волос меняется и под воздействием болезней, когда иммунитет занят борьбой с ними", подчеркнул в своем комментарии по этому поводу исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.