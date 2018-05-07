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Территория Спасения - это путь к безопасной и комфортной жизни

Территория Спасения - это путь к безопасной и комфортной жизни

Здоровье
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16:44, 7 мая 2018
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"Территория Спасения", как проект все более привлекает людей, которые устали выживать в условиях мегаполиса, считает его идеолог, исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО  Дмитрий Соин. "К нам обращается все больше граждан устремленных к истокам. К жизни на земле в своем доме, с источниками эко-питания, чистой воды и вне зоны поражения электромагнитного, химического и иного загрязнения".
 
"Дополнительный толчок развитию проекта дали международные негативные события: рост напряженности, локальные войны, санкции и прочее, что воздействует на настроения людей. Возникает осознание того, что необходим крепкий и безопасный тыл. А он возможен только при наличии "Родовых усадеб" и общин единомышленников".
 
"Есть в этом и стратегический государственный интерес. В России имеет место очевидный перекос, когда провинция теряет население, а мегаполисы раздуваются от людей и уже не в состоянии обеспечивать их достойное существование. Мы можем создать условия , когда в регионы , в экологически благоприятные места поедут деятельные и активные люди. Это даст второе дыхание русской цивилизации. Исторически русский человек не может жить без своей земли, своего родового очага", подчеркнул Дмитрий Соин.
 
Далее ученый изложил основные тезисы Доктрины, на которых строится "Территория Спасения":

 

"ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ - ЭТО ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ

Сегодня все думающие люди обращаются к вопросам своих перспектив и будущего своих детей. Им понятно, что жизнь в "Каменных джунглях" мегаполисов реально угрожает здоровью, гармонии и даже жизни человека.

Альтернатива - это освоение и обустройство экологически чистых, приспособленных к аграрному развитию территорий с чистой водой, свежим воздухом, полезными продуктами питания и нацеленными на саморазвитие единомышленниками. Это и называется - "Территория Спасения"!

На "Территории Спасения", вы сможете построить свою фамильную усадьбу и принять участие в формировании эко-общины, которая на общественном уровне обеспечит безопасность, гарантирует экологичность и гармонию внутри сообщества.

Готовы делиться информацией о местах, где экология и логистика позволят в короткий срок воплотить свои идеи! Мы поможем найти единомышленников, гармоничных, порядочных людей, которые будут рядом с вами воплощать идеи "Территории Спасения". Ведь один в поле не воин!

Друзья, кому близки эти идеи - добро пожаловать в нашу группу. Приглашаем всех кто хочет жить в гармонии с собой и природой!".

 

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