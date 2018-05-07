Территория Спасения - это путь к безопасной и комфортной жизни
"ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ - ЭТО ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ
Сегодня все думающие люди обращаются к вопросам своих перспектив и будущего своих детей. Им понятно, что жизнь в "Каменных джунглях" мегаполисов реально угрожает здоровью, гармонии и даже жизни человека.
Альтернатива - это освоение и обустройство экологически чистых, приспособленных к аграрному развитию территорий с чистой водой, свежим воздухом, полезными продуктами питания и нацеленными на саморазвитие единомышленниками. Это и называется - "Территория Спасения"!
На "Территории Спасения", вы сможете построить свою фамильную усадьбу и принять участие в формировании эко-общины, которая на общественном уровне обеспечит безопасность, гарантирует экологичность и гармонию внутри сообщества.
Готовы делиться информацией о местах, где экология и логистика позволят в короткий срок воплотить свои идеи! Мы поможем найти единомышленников, гармоничных, порядочных людей, которые будут рядом с вами воплощать идеи "Территории Спасения". Ведь один в поле не воин!
Друзья, кому близки эти идеи - добро пожаловать в нашу группу. Приглашаем всех кто хочет жить в гармонии с собой и природой!".
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