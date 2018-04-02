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Лукашенко призвал церковных иерархов создавать многодетные семьи

Лукашенко призвал церковных иерархов создавать многодетные семьи

Здоровье
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Вчера, 15:08
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Выступая с ежегодным посланием, президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял тему многодетности в в стране призвав белорусов иметь не менее троих детей в семье. При этом обращаясь к церковным иерархам имеющим монашеский статус он отметил, что пора отказаться от дремучего  средневековья и самим так же завести многодетные семьи.
 
При этом Александр Лукашенко с акцентировал внимание на том, что бездетные и безсемейные иерархи не имеют морального права проповедовать идеи семейных ценностей и многодетности. Заодно президент Белоруссии подчеркнул, что ему известны факты, когда церковные иерархи заводят детей на стороне, вне брака.

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