Лукашенко призвал церковных иерархов создавать многодетные семьи Здоровье // Вчера, 15:08 // 89

Выступая с ежегодным посланием, президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял тему многодетности в в стране призвав белорусов иметь не менее троих детей в семье. При этом обращаясь к церковным иерархам имеющим монашеский статус он отметил, что пора отказаться от дремучего средневековья и самим так же завести многодетные семьи.

При этом Александр Лукашенко с акцентировал внимание на том, что бездетные и без семейные иерархи не имеют морального права проповедовать идеи семейных ценностей и многодетности. Заодно президент Белоруссии подчеркнул, что ему известны факты, когда церковные иерархи заводят детей на стороне, вне брака.



