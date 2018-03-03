Кемеровская катастрофа: мегаполисы опасны для жизни

Кемеровская катастрофа: мегаполисы опасны для жизни

Здоровье
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Вчера, 19:11
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Кемеровская катастрофа еще раз продемонстрировала, что мегаполисы опасны для жизни, отметил российский ученый, исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Очевидно, что в данном конкретном случае трагедию породили коррупция, преступная халатность, тупость и мздоимство. Но первопричина кроется все же в том, что находящиеся в мегаполисах люди, проживая на ограниченной территории, в техно-патогенной среде обречены постоянно попадать в такие ситуации. 
 
Коррупция и алчность лишь усугубляют развитие событий. Гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, общественный транспорт - это все объекты повышенной опасности. На минимальных площадях концентрируются людские массы, чью безопасность трудно гарантировать. Поэтому мы находимся в цивилизационном тупике. Выход из которого один - полная перезагрузка образа жизни людей. Россия страна огромных просторов. Там должна проживать основная часть населения. Мегаполисы необходимо разгрузить. Сократить хотя бы в 10 раз их население за счет переселения людей в провинцию, в села, туда, где экологически чистая пища, вода, воздух. И правительство обязано выделять на это средства, субсидировать переселенцев. Там будущее России, там спасем мы себя и своих детей, полагает Дмитрий Соин.
 

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