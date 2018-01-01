Йога спасет Россию
Здоровье
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Сегодня, 15:51
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В условиях алкоголизации и наркотизации населения России, страну может спасти массовое распространение йоги, которая является противоядием к этим порокам. Такую точку зрения высказал врач-нарколог, руководитель проекта "Антиматрица" Шахлар Агаханов и исследователь возможностей человека, автор проекта активного долголетия "Амарант", профессор Дмитрий Соин.
ИА "Тирас" предлагает полную версию программы, в которой излагается концепция оздоровления населения Российской Федерации:
14 Января 2018 / Воскресенье / 18 50
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