Как сохранить разум и тело? Технология долголетия. Видео
Здоровье
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Как сохранить свое тело и разум, порадовав тем самым своих внуков и правнуков объясняют специалисты по возрастным процессам, исследователи скрытых возможностей личности, философы-мистики Дмитрий Соин и Святослав Дубянский.
По их мнению, бессмертие - это овладение собственной энергией, которая трансформируясь в пространстве и времени может продлить практически до бесконечности жизнь человека. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеозаписи ученых:
10 Января 2018 / Среда / 18 07
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