Как сохранить разум и тело? Технология долголетия. Видео Здоровье // Сегодня, 14:52 // 0

Как сохранить свое тело и разум, порадовав тем самым своих внуков и правнуков объясняют специалисты по возрастным процессам, исследователи скрытых возможностей личности, философы-мистики Дмитрий Соин и Святослав Дубянский.

По их мнению, бессмертие - это овладение собственной энергией, которая трансформируясь в пространстве и времени может продлить практически до бесконечности жизнь человека. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеозаписи ученых:



