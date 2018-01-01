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Как сохранить разум и тело? Технология долголетия. Видео

Как сохранить разум и тело? Технология долголетия. Видео

Здоровье
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Сегодня, 14:52
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Как сохранить свое тело и разум, порадовав тем самым своих внуков и правнуков объясняют специалисты по возрастным процессам, исследователи скрытых возможностей личности, философы-мистики Дмитрий Соин и  Святослав Дубянский.
 
По их мнению, бессмертие - это овладение собственной энергией, которая трансформируясь в пространстве и времени может продлить практически до бесконечности жизнь человека. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеозаписи ученых:
 

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