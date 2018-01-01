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Человек: между жизнью и смертью

Человек: между жизнью и смертью

Здоровье
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Сегодня, 14:40
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Вопросы бессмертия по сей день являются самыми востребованными и актуальными для думающих людей. Старение и смерть вызывают страх и трепет даже у самых смелых и отчаянных людей. Насколько возможно продлить активную часть жизни и что есть бессмертие рассуждают эксперты по долголетию: ректор Европейского института  JUSTO, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, мастер Крия йоги Святослав Дубянский.
 
Общий вывод собеседников сводится к тому, что долголетие и молодость - это постоянный кропотливый труд в направлении комплексного саморазвития личности. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию записи с диалогом Дмитрия Соина и Святослава Дубянского:

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