Человек: между жизнью и смертью
Здоровье
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Вопросы бессмертия по сей день являются самыми востребованными и актуальными для думающих людей. Старение и смерть вызывают страх и трепет даже у самых смелых и отчаянных людей. Насколько возможно продлить активную часть жизни и что есть бессмертие рассуждают эксперты по долголетию: ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, мастер Крия йоги Святослав Дубянский.
Общий вывод собеседников сводится к тому, что долголетие и молодость - это постоянный кропотливый труд в направлении комплексного саморазвития личности. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию записи с диалогом Дмитрия Соина и Святослава Дубянского:
10 Января 2018 / Среда / 18 06
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