Эдемский Сад: когда богатство убивает нувориша
Здоровье
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Вчера, 14:11
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Богатство может быть смертельно опасным, наносить ущерб здоровью и психике человека если его духовный уровень не соответствует финансовым и статусным возможностям. Оно может стать спусковым крючком для наркомании, алкоголизма, извращений и психоэмоциональных деформаций. Об этом в проекте "Эдемский Сад" говорят писатель, художник Святослав Дубянский и социолог, профессор Дмитрий Соин.
Их мнение сводится к тому, что деньги, слава, успех - это производные от энергии. Сильная энергия - дает мощный поток и генерирует удачу. слабая - не способна не на что... Как обращаться с деньгами и статусом, чтобы они не сломали жизнь, а наоборот были основой для саморазвития, - подробно разбираются Святослав Дубянский и Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
03 Ноября 2017 / Пятница / 13 14
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