Дмитрий Соин: психология и психотехники вышли на новый уровень Здоровье // Вчера, 13:18 // 166

Психология и стабилизирующие состояние сознания психотехники на сегодня один из самых востребованных продуктов. особенно в условиях стрессовой ситуации в мегаполисах. Ректор Европейского института JUSTO, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин поделился своим мнением по поводу обучения населения основам психологии и саморегуляции.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видеоролик и его текстовую версию, где подробно говорится о новых обучающих методик:

Дорогие друзья! Продолжая отвечать на вопросы, которые продолжают поступать в наш институт, хочу рассказать про курс, который называется "Психология влияния”. Действительно, очень многие люди увлекаются психологией и это факт. Через психологию человек ищет себя, пытается ответить на те вопросы, которые мучают его лично и непосредственно, оценить свои состояния и пытаться на них позитивно влиять.

Через психологию человек пытается найти ответы в межличностных отношениях, на микроуровне: парень – девушка, жена – муж, родители – дети и так далее. Также через психологию мы пытаемся познать вещи, связанные с маркетингом, социальными процессами, потому что в основе всего лежит психологическая ситуация. Этот курс уникален тем, тем что содержит в себе именно те части психологии, которые позволяют влиять на сознания людей.

Мы исследовали тысячелетний опыт, исторический опыт, как в тех или иных ситуациях оказывалось влияние на массы. Мы опираемся на работы, как классиков психологии, так и современных авторов, которые нас учат эффективному межличностному общению. У нас есть очень хороший блок в этом курсе, он посвящен тому, как использовать психологию влияния, успешно проходить собеседования при трудоустройстве, как можно прийти к руководителю и выбить повышение зарплаты или усиление своего социального статуса. У нас вы получите доступ к инструментам, которые побуждают человека совершать те или иные поступки.





Получая дополнительное психологическое образование, вы создаете дополнительные опорные точки и магистрали собственного развития. Помимо того, что вы прослушаете наш курс психологии влияния, вы еще и получите сертификат с указанием того, что вы прошли эту специализацию и можете ее использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. Напомню, что мы являемся лицензированным и сертифицированным учебным, что автоматически повышает статус выдаваемых нами сертификатов и дипломов.

Добро пожаловать в Европейский институт JUSTO!



