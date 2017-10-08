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Дмитрий Соин: Амарант - эффективная практика омоложения организма

Дмитрий Соин: Амарант - эффективная практика омоложения организма

Здоровье
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20:59, 8 октября 2017
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Быть моложе своих астрономических лет, выделяться хорошей формой и гармоничным состоянием здоровья в Эру Водолея - является символом успешной и продуктивной жизни. В контексте этого привлекает внимание разработанная группой ученых программа активного долголетия "АМАРАНТ". Предлагаем вниманию комментарий руководителя научного коллектива, исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина.

 

"Объективно эта программа разрабатывалась в течение 15 лет. Мы поставили перед собой цель – найти способы и формы работы с человеческим организмом, которые бы позволили приостановить, существенно затормозить процессы старения. Программа состоит из нескольких основных блоков.


Первый блок – физические упражнения, так называемая, Тибетская гимнастика или "Пять тибетских жемчужин”. Этот комплекс был привезён к нам несколько сотен лет назад из Индии и является одним из самых эффективных в плане поддержки физического тела и энергетики человека.


Вторая составляющая нашей программы – это очистительные процедуры. Только мы связываем Тибетскую гимнастику и детоксикацию организма с одновременным выведением из него шлаков. Для того, чтобы вывести из вас шлаки применяются старые Ведические методики, которые получили положительные заключения профессиональных врачей. Сначала мы очищаем желудочно-кишечный тракт, затем печень, сосуды, кровь и лимфу. Это дает мощный результат, потому что запускаются процессы регенерации на клеточном уровне, значительно повышается тонус и цвет кожи, омолаживаются внутренние органы, и это все в совокупности позволяет практикующему человеку чувствовать себя гораздо лучше.

 

К тому же происходит коррекция веса. Тело приобретает оптимальную форму, потому что и слишком толстым, и слишком худым, быть одинаково плохо. Соответственно, мы корректируем вес в плане его гармонизации с конкретным человеком.

 

Также в этой программе присутствуют энергетические практики, в том числе используются звуковые вибрации, которые действуют на конкретные энергетические центры человека. Повышение энергетического тонуса тоже способствует омоложению человека, приданию ему дополнительной энергетики действия, а энергетика действия в свою очередь связана напрямую с возрастом – чем мы моложе, тем больше у нас энергии, чем мы старше, тем ее меньше. Соответственно, если мы стимулируем энергетику организма, то мы молодеем автоматически.


И, конечно, в качестве дополнительных опций: у нас есть специально разработанные и апробированные травяные сборы, которые являются Detox-сборами и Antiox-сборами (Detox – детоксикация, Antiox – антиоксидант). Один из таких мощнейших сборов называется "9 жизней”. Этот комплекс очищает организм от токсинов, гельминтов,  радионуклидов. Более того, мы получаем очень существенный позитивный эффект для желудочно-кишечного тракта, печени, желчи и поджелудочной железы. Таким образом, мы предлагаем всем желающим омолодиться, затормозить возрастные процессы емкую и цельную программу, которая реально воздействует на причины нашего старения, нейтрализует их и позволяет продлить активную молодость".

 

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