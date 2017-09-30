Исповедь воскресшей: я убила гепатит С Здоровье // 00:17, 30 сентября 2017 // 710

Истории исцеления от тяжелых и официально неизлечимых болезней всегда приковывают внимание аудитории. Сегодня мы предлагаем вниманию статью-исповедь благородной леди из Одессы Марлены Меркуловой, которая сумела победить гепатит С. Надеемся, что изложенные мысли, идеи и предложения окажутся полезными для тех кто так же борется с гепатитом С:

Почему люди, имея всё, не получают удовольствие от жизни??? Живут, волнуются, страдают, и, почти всегда, в плену страха. Почему??? Ведь смысл жизни - в самой Жизни, а удовольствие от жизни - это и есть смысл жизни. Мне хочется поделиться личным опытом, как я пришла к пониманию ценности жизни и благодарности за неё.И, ни в коем случае, не в ожидании жалости к себе. Жалость – плохое чувство, а вот умение перебороть свои невзгоды, выживать в самых экстремальных моментах жизни… Итак, я убила его… Он спал. Держу в руках таблетку, рука трусится от страха и неуверенности… - Да или нет? Одна таблетка, но дороги назад не будет… Ой, нет! Придётся обратиться к предыстории…Я родила прекрасную дочь, но досталась она мне нелегко: тяжёлые роды с большой потерей крови. Пришлось вливать кровь донора, вернее – кровь четырёх человек. При мне перепроверили группу крови… И потекла в мои вены чужая кровь. Влили столько, что лихорадило под капельницей. Благодарю людей, которые сдают свою кровь во спасение других, но… Пролетали годы, а я не понимала, что происходит со мной. Всегда была позитивной, столько было во мне энергии и, вдруг, появилось постоянное раздражение, слабость во всем теле и хроническое чувство усталости… Жизнь стала, как сон. Я не могла осознать, что же со мной такое? Здоровый человек, почему такие проблемы? И, лишь спустя 13 лет, узнала, что во мне вирус Гепатита С. Послеродовый! В любом возрасте узнать о таком диагнозе - страх. Растерянность и ужас ожидания! Молодая, красивая… Что делать???И начались мои хождения по мукам: анализы за анализами и растерянность уже самих врачей. Их приговор: Он неизлечим! По рекомендации друзей, иду к очередному профи своего дела, который предлагает дорогостоящее лечение препаратами американского производства 70 у.е. одна ампула, колоть ежедневно на протяжении двух лет, притом - никакой гарантии, что избавят от недуга. Зато, во время всего лечения, очень плохое самочувствие и приобретение многих сопутствующих побочных заболеваний… Пришлось отказаться: во-первых, у меня не было таких денег, а во-вторых, не было желания гробить щитовидку, приобретать несвертываемость крови и неизвестность дальнейшего поведение организма.На мои доводы, врач резко встал и, молча, повёл меня в мужскую палату инфекционной больницы. Перед дверью умирающего молодого человека он предупредил, что больному осталось жить три дня. На кровати, с проваленным матрасом, прикрытым серыми простынями, лежал худющий человек с огромными глазами на все лицо... Врач бесцеремонно откинул его одеяло, оголил и ощупал при мне живот больного… Я видела, что парень застеснялся меня, до сих пор помню его душевную муку в глазах… Так же быстро мы вышли из палаты. Напоследок доктор изрёк, что если не буду лечиться, не протяну более полугода. Правда, успокоил тем, что смерть будет сладкой, даже с улыбкой. Лишь потом я узнала, что мое заболевание зовут Ласковым убийцей. Что чувствует человек, когда ему дают такой приговор? Я знаю… Даже плакать нет сил!В один миг все померкло, и лишь пульсирует в голове страшный диагноз. И пустота… Я оказалась в той ситуации, когда твоя Жизнь становится похожа на песок в песочных часах. Ты ощущаешь, что время ускользает, а ты не знаешь, сколько ещё песка осталось у тебя. В таком состоянии пробыла несколько дней: не хотелось ни пить, ни есть…Ничего! И вдруг, как молнией ударило меня: «Это же всё, что у меня осталось! Отведен такой короткий срок! Надо прожить его максимально ярко! Надо спешить жить!!!». Болезнь изменила меня. Мне захотелось увидеть весь мир, появилась жажда учиться! Я стала путешествовать… И жить! Жить! Жить!!!Как часто мы не ценим ЕЁ Величество – Жизнь!!! Тратим ЕЁ на обиды и негатив… Постоянно чем-то недовольны. Не ценим друг друга, и даже любовь… Не ценим Жизнь! Вообще ничего не ценим! О, чудо! Я увидела, как прекрасен Мир! Небо! Плывущие облака! Каждое дерево, каждый кустик, каждый цветок и даже ползающая букашка на нём. Увидела всё в ярком цвете… Почувствовала ароматы Природы: как пахнет море, утро, ночной прибой… Как же раньше всего этого не замечала? Появилось желание - дарить радость окружающим. А по ходу максимально изучала свой вирус и училась с ним жить. Если он не лечится, то моя цель вести такой образ жизни, чтобы он спал, значит, нужно поднимать иммунитет.Заблуждение, что Гепатитом «С» болеют только наркоманы. Оказалось, среди моих друзей – достойных и уважаемых людей – болели, или до сей поры страдают этим недугом. Сомневаюсь, что можно заразиться от партнера во время близости или поцелуя... Мой муж здоров. Знакомые семейные пары, один из супругов болен, второй здоров, рождаются здоровые дети… Да и врачи говорят, что так могут заразиться только 4% , а в основном – лишь через кровь. Путешествуя по Китаю, прошла очередное обследование, где подтвердили, что Он не лечится. Вот я и забыла о нем.Жила, радовалась каждому прожитому дню и бесконечно Благодарила Бога. Друзья очень переживали за меня и пытались убедить в необходимости лечения. Моя соседка уговорила меня пройти курс лечения у известного травника. Полгода лечилась вытяжками из трав - ядами, которые нужно было капать только по 7 капель и не каплей больше. На удивление, после очистки печени и всего организма, приёма всех этих ядов…, гепатит не обнаружили! Вот это да! В старейшей лаборатории Одессы врачи разводили руками и спрашивали, где я лечилась? Чудо!Но Он не захотел меня отпускать и очень быстро вернулся. А соседка моя, молодая и красивая, ушла в другой мир. Постоянно ставлю за неё сорокоусты, в душе какое-то чувство вины: она ушла, а я живу… И так прошло ещё несколько лет. Моя подруга-одноклассница начальных классов, живя в Америке, приглашала к себе в гости, убеждая, что найден препарат, который поможет мне избавиться от моей болезни. Она настаивала, а я не верила, мне ведь сказали в Китае, что Он не лечится. Но, прошли годы, лекарство нашлось.К сожалению, моя подружка детства тоже ушла в мир иной, не стеная, не жалуясь, тихо так, как и моя соседка. Лишь остались в ФБ прекрасные фото счастливых моментов её жизни… Страшно! А я живу в постоянной борьбе за свою жизнь, стараюсь укрепить своё здоровье закаливанием, моржеванием, босохождением. И Энергетические практики! Мне очень помогли сила Воли и сила Духа, выработанные за годы таких занятий. И ведь спит мой ласковый убийца! Каждый раз, консультируясь у врачей, замечаю их тревогу в глазах: «Организм справляется, но вирус очень вырос...».И упрекали меня за халатное отношение к себе: «Потом плакать будете, да будет поздно, можно сгореть очень быстро…». А у меня огромная вера в то, что я веду здоровый образ жизни, что меня любит Бог и Вселенная, и все будет хорошо. На удивление, у меня действительно анализы совершенно здорового человека. Посещая храм, даже ездила с паломниками в Иерусалим к гробу Господнему, я постоянно обращалась с мольбой о помощи, чтобы излечил меня Всевышний от такой напасти, при этом, ничего не делая сама. Люди часто обращаются к Богу, просят о помощи, и просто ждут чуда.Прошло ещё четыре года, узнаю от знакомых, что изобрели новое лекарство, дающее положительные результаты. Они, пройдя лечение, полностью выздоровели. Конечно же, я не могла упустить такой шанс, хотя страшно будить зверя, который пока спит, и неизвестно - не взбунтуется ли при лечении? Начались обследования, тщательная подготовка к самому лечению и, вот эта первая заветная таблетка, которая раз за разом будет его убивать… Мне как-то даже стало жаль Его: столько лет жили вместе, успели сдружиться, стараясь не мешать друг другу… Но нет!!! Наступит момент: или он меня, или сейчас я его.Выбрала день 9 мая, как-то легче с такой датой Победы, вроде придало силы… И, вот она - первая таблетка, заволновалась, но выпила… Плохо стало тут же, через пару минут из активного и совершенно здорового человека, превратилась в овощ. И это только начало сложного периода моей жизни: лечение по минутам, таблетки по будильнику… Не дай Бог, пропустить хотя бы одну минутку! Лекарство действует ровно 24 часа, и, если не выпить вовремя, произойдёт мутация вируса. Постоянные уколы, таблетки и каждодневное ощущение, что ослабеваешь на глазах… Но, хуже всего - томительное ожидание. Из жизни выпала на долгих три месяца… Хотя, нет, не выпала! В этот период я организовала команду девушек, которые эти годы занимались со мной Энергетическими практиками. И мы стали проводить занятия каждую неделю, как я и мечтала. А в августе, пообещала, я смогу вернуться в строй. Через три недели лечения, долгожданный результат: остаточное явление вируса. Ещё две недели, и Его нет, но лечение продолжается…Только за две недели до конца приёма этого препарата, я поняла, что Он покинул меня: минимальная усталость и хорошее самочувствие в промежутках между приёмом лекарства. Такая радость! Но мой ведущий доктор говорит, что нужно «на всякий случай» пропить дополнительно ещё один месяц препарата. Зачем? Я так ждала окончания лечения и ещё один месяц? Что значит, «на всякий случай»? Пошла в храм и взмолилась, прося у Бога помощи, как избежать этого лечения «на всякий случай»? Я искренне верила, что получу ответ, и он пришёл через два дня! Это просто Чудо!!! Мне позвонил мой друг из Москвы ТЦ Павла Ракова и сказал, что едет в Одессу провести Интенсив по Энергопрактикам! Счастье переполнило меня. Это знак! Мы не общались столько времени, значит, подсказка Свыше!!! Ура! Я не буду больше принимать эти лекарства, и уверена, что все будет хорошо!На свой страх и риск окончила лечение и стала готовиться к Интенсиву! Ребята, благодарю Вас за помощь и поддержку! Мне было очень трудно, но я справилась!!! Через два месяца контрольный анализ, все чисто! Конечно, пока ещё полгода придётся сдавать кровь на анализы, но теперь я верю, что полностью здорова. Моя болезнь заставила меня переосмыслить свою жизнь и стала моим богатством, которым Господь вразумил меня.Молитва Благодарности, если она рождается в сердце, если она искренняя, может кардинально изменить жизнь человека. Благодарю: За Жизнь и за свою Душу. За рост и развитие, за шаг вперёд, который я сделала. За победы, большие и маленькие, и достижения! За испытания, непростые уроки и даже за наказания, лишения и болезни, которые, по сути, являются воспитанием и обучением чему-то важному. За всё ценное, что имею: за здоровье, за семью, за любимых детей, родных и близких, прекрасных друзей, работу и, деньги… За мое прошлое и опыт, который у меня теперь есть! Благодарю Тебя, мой Бог - за Твою любовь к моей Душе, за Покровительство, за обучение и защиту, за терпение к моим слабостям и милосердие! Благодарю Тебя, Отец мой Небесный, Благодарю!!! Огромное спасибо БОГУ за уроки судьбы, которыми я научилась Благодарить!