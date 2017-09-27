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Дмитрий Соин: почему молодые педагоги "выгорают" от стресса

Дмитрий Соин: почему молодые педагоги "выгорают" от стресса

Здоровье
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00:56, 27 сентября 2017
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Стрессы, неврозы, психологические срывы и вытекающие из этого негативные последствия для здоровья и психики молодых педагогов стали предметом интервью с ректором Европейского института JUSTO, профессором, профессиональным педагогом, психологом и исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным. 
 
По мнению Дмитрия Соина: "Причина затяжных стрессов и депрессий молодых учителей коренится в неудовлетворенности своим социальным статусом, материальным уровнем и результатами труда. Большинство педагогов не видят личных перспектив и не готовы работать над собой. Они быстро поддаются потоку и перестают культивировать свое собственное успешное будущее.
 
В итоге фрустрация, депрессия и саморазрушение личности. Отсюда ранний алкоголизм и употребление стимуляторов, которыми учителя пытаются "забетонировать" свои проблемы. Но это бессмысленно. Причина не устраняется и стресс приобретает еще более масштабный характер. Альтернатива этому есть - постоянная работа над собой, своим духовным, профессиональным и личностным ростом. Это всегда дает позитивный результат. надо лишь стремиться к этому. К тому же Европейский институт JUSTO, предлагает специальные курсы, тренинги и практикумы которые как раз направлены на саморазвитие человека"
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию интервью с Дмитрием Соиным:

 

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