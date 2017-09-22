Йога против фитнеса: почему аэробные нагрузки старят организм Здоровье // 16:22, 22 сентября 2017 // 566

Большинство людей даже не подозревают о том, что фитнес и активные аэробные нагрузки не тормозят, а наоборот даже ускоряют старение организма. О том, почему это происходит, какие возникают физиологические и психо-энергетические процессы на фоне активных динамичных нагрузок, говорит исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

По его мнению фитнес, аэробные нагрузки запускают процессы окисления в организме, а вместе с этим и старение. Альтернатива заключается в использовании тибетской гимнастики, йоги, очистительных процедур и медитативных практик, которые реально тормозят возрастные процессы. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию выступления Дмитрия Соина:



