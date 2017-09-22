Йога против фитнеса: почему аэробные нагрузки старят организм
Здоровье
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16:22, 22 сентября 2017
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Большинство людей даже не подозревают о том, что фитнес и активные аэробные нагрузки не тормозят, а наоборот даже ускоряют старение организма. О том, почему это происходит, какие возникают физиологические и психо-энергетические процессы на фоне активных динамичных нагрузок, говорит исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
По его мнению фитнес, аэробные нагрузки запускают процессы окисления в организме, а вместе с этим и старение. Альтернатива заключается в использовании тибетской гимнастики, йоги, очистительных процедур и медитативных практик, которые реально тормозят возрастные процессы. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию выступления Дмитрия Соина:
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 21
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