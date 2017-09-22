/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Йога против фитнеса: почему аэробные нагрузки старят организм

Йога против фитнеса: почему аэробные нагрузки старят организм

Здоровье
//
16:22, 22 сентября 2017
//
566
Большинство людей даже не подозревают о том, что фитнес и активные аэробные нагрузки не тормозят, а наоборот даже ускоряют старение организма. О том, почему это происходит, какие возникают физиологические и психо-энергетические процессы на фоне активных динамичных нагрузок, говорит исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
По его мнению фитнес, аэробные нагрузки запускают процессы окисления в организме, а вместе с этим и старение. Альтернатива заключается в использовании тибетской гимнастики, йоги, очистительных процедур и медитативных практик, которые реально тормозят возрастные процессы. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию выступления Дмитрия Соина:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: омоложение организма возможно
Дмитрий Соин: омоложение организма возможно
Катерина Кладова: Гибкость предотвращает старение
Катерина Кладова: Гибкость предотвращает старение
Дмитрий Соин: почему фитнес ускоряет старение
Дмитрий Соин: почему фитнес ускоряет старение
comments powered by HyperComments
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 21
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru