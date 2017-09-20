Дмитрий Соин: омоложение - это технология доступная людям Здоровье // 23:40, 20 сентября 2017 // 541

Вопросы омоложения и управления возрастными процессами волнуют человечество с древнейших времен. Этим занимались все: от египетских фараонов до европейских алхимиков. Сейчас эта тема перекочевала в элитные клиники, которые обслуживают платежеспособную элиту. А что делать обычным людям, которые так же хотят быть молодыми и гармоничными? Доступной формулой омоложения делится исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

Эксперт отмечает, что командой исследователей возрастных процессов была разработана спецпрограмма "АМАРАНТ", которая включает в себя специальные упражнения, очистку организма, энергетическое практики и особенную диету. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию выступления Дмитрия Соина:



