Старые йоги: признак успеха - творческая реализация человека Здоровье // Вчера, 15:41 // 153

По мнению авторов программы "Старые йоги зажигают": ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и писателя, художника, эзотерика Святослава Дубянского в Эру Водолея важнейшим признаком успеха является возможность творческой самореализации личности.

Творчество становится основой духовного, культурного и личностного роста. В свою очередь оно построено на на просвещении и свободе. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию двадцать первого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000 и + 79680280888):



