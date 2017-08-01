Старые йоги: признак успеха - творческая реализация человека
Здоровье
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Вчера, 15:41
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По мнению авторов программы "Старые йоги зажигают": ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и писателя, художника, эзотерика Святослава Дубянского в Эру Водолея важнейшим признаком успеха является возможность творческой самореализации личности.
Творчество становится основой духовного, культурного и личностного роста. В свою очередь оно построено на на просвещении и свободе. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию двадцать первого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000 и + 79680280888):
15 Августа 2017 / Вторник / 21 14
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