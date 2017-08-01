Мусорная катастрофа в Москве и Подмосковье угрожает жизням людей Здоровье // Вчера, 16:07 // 97

Гигантские мусорные свалки оккупировавшие значительные территории Подмосковья уже вызывают панику среди местного населения, которое болеет, страдает и преждевременно умирает из-за постоянного отравления отходами воздуха, почвы и воды. Нарастают акции протеста, но проблема не решается. В программе "Без Цензуры!", эту тему обсудили ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и гости-экологи: Михаил Очкин и Валентина Боброва.

В программе вскрываются сенсационные факты демонстрирующие всю глубину экологической катастрофы. "Учитывая тенденции, объемы мусора, мощности для его утилизации и ряд других факторов, можно сделать вывод о том, что нас спасет только чудо. Все слишком далеко зашло. Природа и люди не справляются с огромным мусорным потоком из Москвы и других крупных городов области. Требуются экстренные решения", считает Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы "Без Цензуры!". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000 и +79680280888):



