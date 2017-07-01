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Как сохранить население России

Как сохранить население России

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Сегодня, 15:05
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Тревожные отчеты Росстата гласят: за первые пять месяцев 2017 года естественная убыль граждан страны превысила 111000 человек. За те же месяцы 2016 года — около 42000. Таким образом, этот сокрушительный показатель вырос почти в три раза. От явного падения численности населения Россию спасают трудовые мигранты. Об этом и не только говорят ведущая канала "АННА НЬЮС" Светлана Руденко и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. 

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