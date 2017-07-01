Старые йоги за решеткой или битва за духовность Здоровье // Сегодня, 14:23 // 24

Авторы интеллектуально-духовного сериала "Старые йоги зажигают", ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский оказавшись в стальной клетке продолжили запись программы. Беседа о духовном прогрессе и религиозном бизнесе за решеткой приобрела еще более насыщенный характер.

Буквально по пунктам просветители рассматривают условия духовного, энерго-психологического и физического прогресса. Предлагется отличать духовные практики и от религиозного бизнеса. Саморазвитие - основа человеческого прогресса! Ставка на себя, свои силы и энергию. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Старые йоги зажигают!". Европейский институт JUSTO выступает информационным спонсором проекта (наши координаты: Москва, 6 Новоподмосковный переулок 6, тел. +74991505000; +74991501003 и +79680280888):







