Стойка на голове в 100 лет - это достижимо
Здоровье
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Вчера, 19:25
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Внутренняя и внешняя гармония, занятия йогой, правильное питание и распорядок дня являются залогом активного долголетия, считает ректор Европейского института JUSTO, профессор и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.
В качестве примера можно привести известную йогиню, наставницу по йоге из Индии Нанаммал, которой идет девяносто девятый год и при этом она занимается не только самостоятельно, но и ведет занятия для учеников. Ее стаж в йоге превысил 90 лет и она при этом выполняет сложные асаны.
Дмитрий Соин отметил, что: "Возможности человека безграничны. Просто мы ими не пользуемся. От природы у нас нет предела в продолжительности жизни, а наш мозг рассчитан на выполнение гораздо больших задач чем сейчас. Но эти зоны нашего сознания и мышления пока дремлют. В Эру Водолея, человек получает шанс сделать ставку на саморазвитие и добиться очень многого. Надо лишь иметь желание, уделять этому время и настойчиво практиковать".
16 Июля 2017 / Воскресенье / 14 08
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