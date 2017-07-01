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Старые йоги "зажигают": вегетарианство в духовных традициях человечества

Старые йоги "зажигают": вегетарианство в духовных традициях человечества

Здоровье
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Вчера, 16:10
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Ненасилие, вегетарианство, саморазвитие и ряд других актуальных для современного мыслящего человека тем оказались затронуты на информационной площадке Центра "Новая доктрина",  в дискуссии ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и писателя, художника, эзотерика Святослава Дубянского. 
 
При этом Дмитрий Соин отстаивает позицию тотального ненасилия, в котором нет места употреблению пищи связанной с убийством животных. "Ахимса (НЕНАСИЛИЕ прим. ред.) либо есть либо ее нет. Понятно, что человеку не легко сразу отказаться от употребления умерщвленной плоти, но стремиться к этому надо", подчеркнул ректор Европейского института JUSTO. "Это даст мощный толчек саморазвитию, новому качеству психо-эмоционального, энергетического и физического состояния. И главное обеспечит существенный духовный рост". 
 
В свою очередь Святослав Дубянский, поддержав идею отказа от "трупоедения", но призвал делать это без фанатизма. "Можно быть вегетарианцем и при этом демоном, как например Адольф Гитлер или члены организации СС. Они не пили, не курили, не ели мясо, изучали философию, историю, совершали паломничество в Тибет, но при этом имели зловещую репутацию. А ряд известных духовных учителей не были веганами и порой даже курили. Вегетарианство - это очень хорошо, но главное это наши поступки и мысли. Поэтому необходимо сверять свои поступки с священными текстами авторитетных книг: Вед, Библии и других. Ставя на чаши весов фанатичное веганство и просто добрые поступки, я отдаю предпочтение добрым поступкам", подчеркнул известный писатель и эзотерик Святослав Дубянский. 

 

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