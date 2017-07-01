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Дмитрий Соин и Святослав Дубянский о здоровье нации

Дмитрий Соин и Святослав Дубянский о здоровье нации

Здоровье
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Сегодня, 14:33
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Тема здоровья нации особенно актуальна для России с ее низкой средней продолжительностью жизни, масштабным алкоголизмом, наркоманией, физической и интеллектуальной деградацией. О том, как преодолеть эту тенденцию рассуждают эксперты: ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин и писатель, философ и художник Святослав Дубянский.
 
Ученые сходятся во мнении, что только системный подход позволит спасти население России и планеты в целом от деградации и гибели. Работа с телом, психикой, энергетикой, сознанием и интеллектом лежит в основе стратегии развития человечества, полагают они. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию выпуска программы Дмитрия Соина и Святослава Дубянского. Европейский институт JUSTO  интеллектуальный спонсор проекта ():

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