Здоровье нации: Россия между вырождением и возрождением Здоровье // Вчера, 22:18 // 43

Перспективы России напрямую связаны с таким понятием, как "Здоровье нации". Без этого наша страна медленно, но уверенно погибнет. Как спасти русскую нацию, придать ей здоровый импульс и основанные на гармонии стандарты поведения, дискутируют ректор европейского института JUSTO, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, философ, художник Святослав Дубянский.

Общая позиция участников программы сводится к тому, что психо-эмоциональная, физическая и энергетическая гармония лежит в основе здоровья нации. От этого зависит питание, распорядок дня, стиль жизни и работа над собой человека. ИА "ТИРАС", предлагает в полном объеме уникальный видео-выпуск Центра "Новая Доктрина" с вышеозначенными экспертами. Программа создается при интеллектуальной поддержке Европейского института JUSTO:



