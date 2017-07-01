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Здоровье нации: Россия между вырождением и возрождением

Здоровье нации: Россия между вырождением и возрождением

Здоровье
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Вчера, 22:18
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Перспективы России напрямую связаны с таким понятием, как  "Здоровье нации". Без этого наша страна медленно, но уверенно погибнет. Как спасти русскую нацию, придать ей здоровый импульс и основанные на гармонии стандарты поведения, дискутируют ректор европейского института JUSTO, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, философ, художник Святослав Дубянский.
 
Общая позиция участников программы сводится к тому, что психо-эмоциональная, физическая и энергетическая гармония лежит в основе здоровья нации. От этого зависит питание, распорядок дня, стиль жизни и работа над собой человека. ИА "ТИРАС", предлагает в полном объеме уникальный видео-выпуск Центра "Новая Доктрина" с вышеозначенными экспертами. Программа создается при интеллектуальной поддержке Европейского института JUSTO:

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