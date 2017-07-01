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Дмитрий Соин: Как преодолеть одиночество используя психологию влияния

Дмитрий Соин: Как преодолеть одиночество используя психологию влияния

Здоровье
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Сегодня, 15:05
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  • Европейский институт JUSTO продолжает развитие программ направленных на подготовку высококлассных, востребованных специалистов и создание комфортного и гармоничного пространства для жителей нашей страны. В этом отношении представляют большой интерес социально-психологические направления изложенные в авторском курсе Психология влияния и тренинге "Манипуляции - нет!"
  • Как отметил в своем комментарии ректор института, профессор Дмитрий Соин: "Одиночество - это бич современного человека. Оно преследует людей различного социального статуса, финансовой обеспеченности, возраста, национальности и религии. 
  • Сегодня многие парни и девушки страдают из-за того, что не могут познакомиться с будущей парой. Но даже при знакомстве им трудно удержать внимание и интерес к своей персоне. Для многих это оборачивается одиночеством и стрессом, падает самооценка, возникает замкнутость, проявляются депрессивные состояния. 
  • Созданный ведущими специалистами в сфере межличностной коммуникации уникальный Курс "Психология влияния", кардинально меняет ситуацию. Это подтверждено нашими исследованиями и живым опытом исправления психологических и коммуникативных проблем.
  • Слушатели курса Психология влияния указали, что  поняли причины своих неудач в личной жизни и нашли способ избавления от них. Они постигли технологию успешных знакомств и развития их в глубокие отношения. В качестве дополнительного бонуса слушатели научились психологической саморегуляции, стрессо-устойчивости и способности влиять на решения окружающих людей".

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