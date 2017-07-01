Дмитрий Соин: Как преодолеть одиночество используя психологию влияния

Слушатели курса Психология влияния указали, что поняли причины своих неудач в личной жизни и нашли способ избавления от них. Они

постигли технологию успешных знакомств и развития их в глубокие отношения.

В качестве дополнительного бонуса слушатели научились психологической саморегуляции, стрессо-устойчивости и способности влиять на решения окружающих людей".