Что дает бессмертие человеку Здоровье // Вчера, 21:53 // 69

ИА "ТИРАС", продолжает знакомить свою аудиторию с уникальными концепциями и взглядами на природу мироздания, долголетия и саморазвития. В студии Центра "Новая Доктрина" дискутируют ректор Европейского института JUSTO, профессор и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, художник и философ Святослав Дубянский.

Эксперты обсуждают все аспекты долголетия и детализируют тему бессмертия. При этом им удается совместить религиозно-мистические, энергетические, физические и психо-эмоциональные составляющие возрастных процессов.

Ранее Дмитрий Соин презентовал авторскую программу активного долголетия и омоложения "АМАРАНТ", которая получила положительные отклики ее участников. Результаты оказались сенсационными с точки зрения омоложения, коррекции веса, изменения энергетического потенциала и физического состояния.

ИА "ТИРАС", предлагает вторую часть программы о бессмертии. Интеллектуальный спонсор выпусков Европейский институт JUSTO:



