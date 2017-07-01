Что дает бессмертие человеку
Здоровье
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Вчера, 21:53
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ИА "ТИРАС", продолжает знакомить свою аудиторию с уникальными концепциями и взглядами на природу мироздания, долголетия и саморазвития. В студии Центра "Новая Доктрина" дискутируют ректор Европейского института JUSTO, профессор и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, художник и философ Святослав Дубянский.
Эксперты обсуждают все аспекты долголетия и детализируют тему бессмертия. При этом им удается совместить религиозно-мистические, энергетические, физические и психо-эмоциональные составляющие возрастных процессов.
Ранее Дмитрий Соин презентовал авторскую программу активного долголетия и омоложения "АМАРАНТ", которая получила положительные отклики ее участников. Результаты оказались сенсационными с точки зрения омоложения, коррекции веса, изменения энергетического потенциала и физического состояния.
ИА "ТИРАС", предлагает вторую часть программы о бессмертии. Интеллектуальный спонсор выпусков Европейский институт JUSTO:
04 Июля 2017 / Вторник / 06 48
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